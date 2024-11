Điểm tin Công nghệ 10/11: iPhone 15 dẫn đầu doanh số smartphone trên toàn cầu trong quý III/2024

Galaxy S25 Slim sẽ ra mắt cuối năm 2025; Ủy ban châu Âu công bố hàng loạt vi phạm của sàn TMĐT Temu - Lệnh trừng phạt từ Mỹ cản trở tham vọng AI của hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 Trung Quốc Zhao Haijun, đồng Giám đốc điều hành SMIC, nói rằng hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 Trung Quốc vẫn có thể hưởng lợi từ nhu cầu tăng với các loại chip cũ ít tiên tiến hơn nhưng cần thiết cho một số sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI). Zhao Haijun cho biết SMIC không thể tận dụng tối đa nhu cầu tăng cao với chip AI do các hạn chế của Mỹ về công nghệ quy trình sản xuất tiên tiến. Ông đưa ra bình luận này một ngày sau khi SMIC báo cáo doanh thu kỷ lục trong quý 3/2024 do nhu cầu mạnh mẽ với chip cũ, gồm cả loại được dùng trong ô tô điện. Các lệnh trừng phạt của Mỹ ngăn cản công ty có trụ sở tại Thượng Hải này nhập khẩu công cụ tiên tiến cần thiết để nâng cấp quy trình xử lý chip và thu hẹp khoảng cách công nghệ với đối thủ TSMC (hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 thế giới, ở Đài Loan). Tuy nhiên, Zhao Haijun cho rằng SMIC vẫn có thể hưởng lợi từ sự bùng nổ AI trên toàn ngành. "AI là điều may mắn cho ngành sản xuất chất bán dẫn. Nó có thể mang lại cho chúng tôi sự tăng trưởng kinh doanh nhiều năm tới”, Zhao Haijun nói với các nhà phân tích hôm 8.11. - Galaxy S25 Slim sẽ ra mắt cuối năm 2025 Có nguồn tin tiết lộ, Galaxy S25 Slim sẽ ra mắt vào cuối năm 2025. Trước đó, Smartprix tiết lộ, mẫu Galaxy S25 Slim đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của FCC của Hàn Quốc. Sản phẩm dự kiến mang số model SM-S937U- điều này cho thấy đây có thể là thành viên thứ tư trong dòng Galaxy S25, bên cạnh Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra. Tuy nhiên, S25 Slim sẽ không xuất hiện cùng các sản phẩm khác của dòng S25 vào tháng 1/2025 mà ra mắt vài tháng sau đó. Các rò rỉ tiết lộ, Galaxy S25 Slim dự kiến có màn hình phẳng 6.7 inch và thân máy mỏng hơn so với các thiết bị khác trong dòng. Máy được cho là có camera chính 200MP với cảm biến ISOCELL HP2. Có tin đồ cho biết, S25 Slim có thể được trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, đi kèm Ram 16GB cho hiệu năng mạnh mẽ. Nguồn tin cũng cho biết, Galaxy S25 Slim sẽ có mặt ở Mỹ thay vì chỉ giới hạn ở thị trường Hàn Quốc thông qua các nhà mạng riêng. Sản phẩm được cho là cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Air. Dự kiến Galaxy S25 Slim dự kiến sẽ ra mắt vào Quý II/2025 hoặc có thể sớm hơn một quý so với iPhone 17 Air. Điều này sẽ giúp Samsung đáng giá mức độ chấp nhận của thị trường đối với sản phẩm mới. - iPhone 15 dẫn đầu doanh số smartphone trên toàn cầu trong quý III/2024 Theo dữ liệu được cung cấp từ Counterpoint Research, iPhone 15 của Apple vẫn dẫn đầu doanh số smartphone trên toàn cầu trong Quý III/2024. Theo dữ liệu công bố, tổng cộng 10 mẫu điện thoại bán chạy nhất chiếm tới 19% tổng doanh số smartphone trên toàn thế giới trong Quý III/2024. Trong đó, Apple chiếm giữ 4/10 vị trí, Samsung có 5 vị trí còn Xiaomi chỉ có duy nhất một cái tên góp mặt. Cụ thể: iPhone 15 dẫn đầu với doanh số 3,5%, theo sau đó là 15 Pro Max và 15 Pro, iPhone 14 cũng cán đích vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Samsung chiếm 5 vị trí lần lượt là: Galaxy A15 4G (vị trí thứ 4), Galaxy A15 5G (vị trí thứ 5), Galaxy A35 5G (vị trí thứ 6), Galaxy A05 (vị trí thứ 7) và Galaxy S24 cán đích ở vị trí thứ 10. Vị trí thứ 9 thuộc về Redmi 13G 4G. Galaxy S24 của Samsung vẫn nằm trong top 10 trong 3 quý liên tiếp và là lần đầu tiên một mẫu Galaxy S lọt top 10 kể từ năm 2018. Từ đó có thể thấy, xu hướng rõ ràng là sự quan tâm ngày càng tăng đối với smartphone cao cấp - thể hiện qua khoảng cách nhỏ hơn giữa doanh số iPhone tiêu chuẩn và Pro. Các hoạt động quảng cáo, tùy chọn thanh toán cũng như thu cũ đổi mới của Apple đã giúp iPhone dễ dàng tiếp cận với người mua, đặc biệt là ở các thị trường đang phát triển. Dòng Galaxy A của Samsung được biết đến với mức giá phải chăng và hỗ trợ phần mềm lâu dài đã chiếm 4 vị trí, chủ yếu là do sự phổ biến của nó ở các thị trường đang phát triển và tập trung vào các mẫu giá cả phải chăng. Còn S24 đạt doanh số ấn tượng là do sự phổ biến của nó ở các thị trường đang phát triển và tập trung vào các mẫu giá cả phải chăng. Đại diện duy nhất của Xiaomi lọt top là Redmi 13C, nhờ mức giá thấp và tính năng tốt hơn so với Redmi 12C trước đó. - Ủy ban châu Âu công bố hàng loạt vi phạm của sàn TMĐT Temu Ủy ban châu Âu (EC) đã thông báo cho sàn thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới Temu về một số hành vi vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của Liên minh châu Âu (EU). Sau cuộc điều tra phối hợp ở cấp độ châu lục, Mạng lưới hợp tác bảo vệ người tiêu dùng (CPC) gồm các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng quốc gia và Ủy ban châu Âu đã thông báo cho sàn TMĐT trực tuyến Temu về một số hành vi vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của EU. Mạng lưới CPC đã yêu cầu Temu điều chỉnh những hành vi đó để phù hợp với luật bảo vệ người tiêu dùng của EU. Temu vẫn đang bị điều tra và phải cung cấp thêm thông tin cho mạng lưới. Hành động của Mạng lưới CPC chống lại Temu do các cơ quan quốc gia có thẩm quyền của Bỉ (Tổng cục thanh tra kinh tế), Đức (Cơ quan môi trường liên bang) và Ireland (Ủy ban cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng) chỉ đạo, dưới sự điều phối của EC. Cuộc điều tra phối hợp của Mạng lưới CPC bao gồm nhiều hành vi mà người tiêu dùng phải đối mặt khi mua sắm trên Temu, bao gồm cả những hành vi có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, hoặc ảnh hưởng không đáng có đến quyết định mua hàng của họ. Mạng lưới CPC cũng đang điều tra xem Temu có tuân thủ các nghĩa vụ thông tin cụ thể đối với các thị trường trực tuyến theo luật bảo vệ người tiêu dùng hay không. - Giá đập hộp Galaxy S24 5G quá rẻ, AI quá mạnh khiến iPhone 16 khiếp sợ, Xiaomi 14T lo về doanh số Galaxy S24 5G đang hạ giá một cách nhanh chóng trong bối cảnh thị trường cuối năm có sự tham gia của iPhone 16 và Xiaomi 14T. Với Galaxy AI mạnh mẽ kèm giá rẻ, Galaxy S24 5G đang thực sự khiến các đối thủ phải e ngại. Galaxy S24 5G đang là mẫu AI Phone hấp dẫn nhất thị trường khi sở hữu trang bị mạnh mẽ hàng đầu nhưng mức giá được giảm kịch sàn. Theo khảo sát đầu tháng 11, Khách Việt có thể đập hộp Galaxy S24 Plus từ 16.49 triệu đồng mức giá này rẻ hơn iPhone 16 tới 5.6 triệu đồng nhưng trang bị nhỉnh hơn đáng kể. Thậm chí Xiaomi 14T vừa ra mắt với giá còn rẻ hơn nhưng lại thiệt về khả năng xử lý AI cũng như hiệu năng kém hơn.