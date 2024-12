Điểm tin Công nghệ 1/1: Phone 17: Nâng cấp đột phá với màn hình tần số quét cao

Nvidia hoàn tất việc “thâu tóm” công ty khởi nghiệp của Israel; Hành vi người xem YouTube đang thay đổi - iPhone 17: Nâng cấp đột phá với màn hình tần số quét cao Apple đang chuẩn bị cho một bước tiến lớn với dòng iPhone 17 khi dự kiến trang bị màn hình tần số quét cao cho các phiên bản tiêu chuẩn. Đây là một tin vui đối với những người yêu thích iPhone, đặc biệt khi các dòng máy iPhone 16 và iPhone 16 Plus trước đó chỉ hỗ trợ màn hình 60Hz, bị xem là lỗi thời trong phân khúc smartphone cao cấp. Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple có khả năng sẽ trang bị màn hình với tần số quét từ 90Hz đến 120Hz trên iPhone 17 tiêu chuẩn. Dù chưa rõ thông số chính xác, đây vẫn là một nâng cấp quan trọng, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà hơn và khả năng hiển thị sắc nét hơn, đặc biệt khi chơi game hoặc xem video. Trước đó, màn hình LTPO với công nghệ ProMotion tần số quét tối đa 120Hz chỉ xuất hiện trên các mẫu iPhone Pro và Pro Max từ dòng iPhone 14 trở đi. Việc phổ cập công nghệ này xuống dòng iPhone tiêu chuẩn giúp Apple cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh các smartphone Android giá rẻ đã hỗ trợ tần số quét 90Hz hoặc cao hơn. Ngoài màn hình, Apple cũng dự kiến trang bị lớp kính Ceramic Shield cải tiến, có khả năng chống phản chiếu và chống trầy xước tốt hơn. Hãng còn đang nghiên cứu chip WiFi 7 do chính mình phát triển để thay thế cho các linh kiện từ Broadcom, đồng thời áp dụng công nghệ Face ID mới với ống kính "metalens" nhỏ gọn. Đặc biệt, iPhone 17 Pro có thể sở hữu cụm camera trước hoàn toàn mới, giúp thu nhỏ lỗ khuyết Dynamic Island, mang lại thiết kế tinh tế hơn. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Apple áp dụng công nghệ cảm biến tiệm cận metalens trên một số phiên bản cao cấp. Apple cũng đang đẩy mạnh quá trình sản xuất tại Ấn Độ, thay vì chỉ dựa vào các nhà máy tại Trung Quốc như trước đây. Việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào Trung Quốc mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho hãng trong việc tối ưu hóa sản xuất. Các thông tin trên vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn, nhưng rõ ràng Apple đang đặt nhiều kỳ vọng vào dòng sản phẩm này. Sự kiện ra mắt iPhone 17 vào tháng 9/2025 được dự đoán sẽ mang đến nhiều bất ngờ, không chỉ ở màn hình mà còn ở những cải tiến vượt trội khác. Dòng iPhone 17 hứa hẹn sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chiến lược của Apple, khi mang công nghệ cao cấp đến gần hơn với người dùng phổ thông. - Nvidia hoàn tất việc “thâu tóm” công ty khởi nghiệp của Israel Nvidia vừa chính thức hoàn tất thương vụ mua lại Run:ai, một công ty khởi nghiệp đến từ Israel chuyên quản lý và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI). Thông tin này được Run:ai công bố ngày 30/12 trên trang điện tử chính thức. Run:ai nổi tiếng với phần mềm lập lịch trình từ xa, cho phép tối ưu hóa tài nguyên Bộ xử lý đồ họa (GPU) Nvidia trong các ứng dụng AI trên nền tảng đám mây. Sau khi trở thành một phần của Nvidia, công ty có kế hoạch chia sẻ mã nguồn phần mềm nhằm hỗ trợ cộng đồng phát triển AI. Theo tuyên bố của hai nhà sáng lập Run:ai, Omri Geller và Ronen Dar, việc chia sẻ mã nguồn phần mềm sẽ giúp thúc đẩy khả năng xây dựng các giải pháp AI mạnh mẽ và nhanh chóng hơn. Nvidia lần đầu công bố ý định mua lại Run:ai vào tháng 4 với mức giá 700 triệu USD. Thỏa thuận này đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban châu Âu vào tháng 12 này. Việc mua lại Run:ai đánh dấu bước tiến chiến lược của Nvidia trong việc củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI và tối ưu hóa hạ tầng công nghệ, qua đó mang đến những giải pháp sáng tạo hơn cho cộng đồng AI toàn cầu. - Hành vi người xem YouTube đang thay đổi Kurt Wilms, Giám đốc cấp cao quản lý sản phẩm tại YouTube dự đoán lượng người xem YouTube trên TV sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cách khán giả xem YouTube, khi nền tảng này ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến trên màn hình TV. Theo báo cáo của YouTube, thu nhập từ video trên TV của các nhà sáng tạo nội dung đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tỷ lệ video được tải lên ở định dạng 4K tăng hơn 35%. Wilms dự đoán lượng người xem YouTube trên TV sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, khi ngày càng nhiều khán giả chọn màn hình lớn để tận hưởng nội dung yêu thích cùng gia đình hoặc bạn bè. Những số liệu phân tích từ YouTube Studio cũng cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt, khi người sáng tạo nhận ra tiềm năng tăng trưởng từ thiết bị TV. Hiện tại , YouTube đang phát triển các tính năng tối ưu hóa tương tác giữa khán giả và nhà sáng tạo trên màn hình lớn. Những đổi mới này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn củng cố vị thế của YouTube trong ngành công nghiệp giải trí kỹ thuật số. - Những trường hợp bị khóa sim từ 1/1/2025 Theo quy định của Bộ TT&TT, từ 1/1/2025, nếu thuê bao di động không chuẩn hóa thông tin sẽ bị thu hồi số hoặc khóa sim. Theo đó, nếu người dùng thuộc 4 trường hợp sau đây không khắc phục sẽ bị nhà mạng thu hồi số hoặc khóa sim. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến việc liên lạc của khách hàng mà còn dẫn đến các rủi ro như ảnh hưởng đến tài khoản ngân hàng, việc chứng minh danh tính,… Trường hợp người dùng đăng ký thông tin cá nhân không chính xác. Theo quy định của Bộ TT&TT, mọi thuê bao di động phải đăng ký thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ. Các thông tin cá nhân cần cung cấp kèm theo SIM điện thoại bao gồm tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ liên lạc... Những thuê bao cung cấp thông tin giả mạo hoặc không đầy đủ sẽ bị thu hồi sau một thời gian nếu không cập nhật thông tin. Thuê bao không hoạt động trong thời gian dài, cụ thể từ 3 đến 6 tháng nếu thuê bao không gọi điện, nhắn tin, nạp tiền sẽ bị khóa sim và thu hồi số điện thoại. Trong trường hợp này, người dùng sẽ nhận được thông báo yêu cầu kích hoạt lại thuê bao của nhà mạng. Nếu không phản hồi trong thời gian quy định, nhà mạng sẽ tiến hành khóa SIM và thu hồi số điện thoại. Khóa sim và thu hồi số điện thoại với trường hợp sim dùng với mục đích lừa đảo, có hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm, nhà mạng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng điều tra xử lý. Trường hợp thuê bao không thực hiện cập nhật thông tin định kỳ theo yêu cầu của nhà mạng như số CCCD/CMND mới, ảnh chân dung để đảm bảo thông tin người dùng luôn chính xác, sau một thời gian, nhà mạng sẽ khóa sim và thu hồi số điện thoại. - Samsung Galaxy S25 Ultra tiếp tục rò rỉ thông tin trước ngày ra mắt Có vẻ như càng gần đến ngày ra mắt, các thông tin rò rỉ về mẫu smartphone Samsung Galaxy S25 lại xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc hơn trên các trang mạng xã hội. Mới đây nhất, nguồn tin đến từ trang GSMArena đã tiết lộ cho chúng ta thông số kỹ thuật hệ thống camera của mẫu flagship Samsung Galaxy S25 Ultra. Theo đó, Galaxy S25 Ultra sẽ được trang bị hệ thống 4 camera sau giống như phiên bản tiền nhiệm S24 Ultra. Thiết lập này bao gồm cảm biến Samsung ISOCELL HP2 200MP (1/1.3", 0.6µm-2.4µm), f/1.7, 23mm trên camera chính, cảm biến Sony IMX754 12MP (1/3.52", 1.12µm), f/2.4, 67mm trên camera tele 3x, cảm biến Sony IMX854 50MP (1/2.52", 0.7-1.4µm), f/3.4, 111mm trên camera tele 5x cùng camera selfie Samsung ISOCELL S5K3LU 12MP (1/3.2", 1.12µm), f/2.2, 26mm. Có vẻ như chỉ có camera siêu rộng mới được sử dụng phần cứng mới dựa trên cảm biến Samsung ISOCELL S5KJN3, thường được gọi là GN3. Đây là cảm biến 50MP có kích thước 1/1.57" và kích thước điểm ảnh 1.0 µm. Dự kiến, Samsung Galaxy S25 Ultra sẽ được trình làng cùng với Galaxy S25 và S25 Plus vào ngày 22/1/2025.