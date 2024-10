Điểm mặt những mẫu xe được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024

Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 (VMS) năm nay chứng kiến sự vắng mặt đáng kể của nhiều thương hiệu xe phổ thông và xe sang nổi tiếng, như Mercedes Benz, Land Rover, Porsche, Vinfast, Ford,... Cùng với MG, năm nay VMS sẽ có thêm một số hãng xe Trung Quốc như BYD, GAC đăng ký tham gia, tạo nên một bức tranh mới cho Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024. Mặc dù thiếu vắng khá nhiều những thương hiệu ô tô lớn, nhưng VMS vẫn giữ vững vị thế là một sự kiện quan trọng, nơi các hãng xe có cơ hội giới thiệu những sản phẩm mới tới thị trường Việt Nam. Các thương hiệu xe Nhật Bản như Toyota, Honda, Subaru gần như năm nào cũng tham gia, năm nay hai thương hiệu này cũng tỏ ra rất năng động, khi liên tục cho ra mắt những mẫu xe mới, bao gồm cả xăng và điện. Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn là dịp để khách tham quan khám phá những xu hướng mới trong ngành công nghiệp ô tô, khẳng định vai trò của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Ngoài các mẫu xe Concept có thể được mang ra trưng bày như: FT-3e, Toyota EPU… Toyota còn mang đến vài mẫu xe hybrid, vì đây đều là những sản phẩm xanh, định hình tương lai của hãng xe Nhật Bản. Bên cạnh các xe Concept và xe hybrid, mẫu SUV 7 chỗ Land Cruiser Prado thế hệ mới vừa ra mắt cũng sẽ được trưng bày tại sự kiện. Đây là mẫu xe đã ra mắt tại đại lý và bàn giao tới tay khách hàng, tuy nhiên đây vẫn là·cái tên đáng chú ý để Toyota quảng bá trong dịp này. Kể từ khi ra mắt vào năm 1990, dòng xe này đã trải qua 5 thế hệ. Prado thế hệ mới lấy cảm hứng thiết kế từ phong cách cổ điển của dòng J60 những năm 1980, loại bỏ các đường nét bo tròn để thay bằng kiểu dáng hình hộp, tạo nên cảm giác mạnh mẽ, cổ điển. Kích thước tổng thể của xe gồm chiều dài 4.925 mm, rộng 1.980 mm, cao 1.935 mm và chiều dài trục cơ sở 2.850 mm, cùng khoảng sáng gầm đạt 221 mm. So với phiên bản cũ, kích thước của Land Cruiser Prado thế hệ mới đã được cải thiện đáng kể, cụ thể chiều dài tăng thêm 85 mm, chiều rộng tăng 95 mm, chiều cao tăng 90 mm, trục cơ sở tăng 60 mm, khoảng sáng gầm tăng 6 mm. Những thay đổi này giúp Prado mới có ngoại hình lớn hơn, mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn và khả năng vượt địa hình tốt hơn Theo một số nguồn tin khác nhau, Honda cũng cho ra mắt mẫu Civic 2024, đặc biệt điểm nhấn mới mang tên e:HEV RS. Phiên bản e:HEV RS sẽ có giá bán cao nhất, sử dụng hệ truyền động hybrid tương tự phiên bản tại Thái Lan, bao gồm động cơ xăng 2.0L (141 mã lực, 182 Nm) kết hợp với 2 mô-tơ điện, trong đó một mô-tơ phát điện và mô-tơ còn lại dẫn động, cung cấp tổng công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Điểm nhấn đáng chú ý là phiên bản e:HEV RS, xe sẽ được trang bị đầy đủ các tính năng nằm trong gói công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing. Dự đoán từ các chuyên gia cho thấy, giá bán của phiên bản e:HEV RS tại Việt Nam có khả năng sẽ vượt mốc 1 tỷ đồng, bởi tại thị trường Thái Lan, xe đã có giá khoảng 1.239.000 baht (tương đương 904 triệu đồng). Subaru Crosstrek dự kiến sẽ xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) lần này, với thông tin cho biết mẫu xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, do đó giá bán có khả năng vượt mức 1 tỷ đồng. Thiết kế của Crosstrek nổi bật với vẻ mạnh mẽ và thể thao, mang phong cách SUV hiện đại. Ở phần đuôi, đèn hậu LED mang hình chữ C đặc trưng của Subaru. Về công nghệ, Crosstrek được tích hợp gói an toàn chủ động EyeSight thế hệ mới, bao gồm các tính năng như: Phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, giữ làn, ngăn lệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng, phát hiện điểm mù, hỗ trợ chuyển làn và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Đặc biệt, về khả năng vận hành Subaru Crosstrek có thể sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 2.0L, sản sinh công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp Lineartronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hãng xe Trung Quốc BYD dự kiến sẽ ra mắt mẫu SUV điện cỡ D mang tên "Tang’’ tại triển lãm lần này. Bên cạnh những cái tên đã được trình làng cách đây không lâu như Dolphin, Atto 3, và Seal. Không phần kém cạnh, GAC cũng mang tới khách tham quan những mẫu xe đã được ra mắt tại thị trường Việt Nam, cụ thể là hai mẫu GS8, M8, đây đều là những mẫu xe xăng, thuộc phân khúc cao cấp có giá bán trên 1 tỷ đồng.