'Điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới' 2024 gọi tên một thành phố của Việt Nam

Một tin vui lại đến với Việt Nam khi có TP Hà Nội lọt trong danh sách 25 điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2024 do Tripadvisor công bố. Đặc biệt hơn, Hà Nội được đứng đầu danh sách này khi vượt qua nhiều điểm đến có tên tuổi trên thế giới. Cụ thể, nằm trong khuôn khổ giải thưởng "Best of the Best của Traveller's Choice", Hà Nội dành vị trí dẫn đầu hạng mục "Điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2024" TripAdvisor khen ngợi thủ đô của Việt Nam như một thành phố cổ kính, quyến rũ và hiện đại. Chưa hết, TP Hà Nội có nhiều khu phố ẩm thực phục vụ thực khách trong nước và quốc tế như phố ẩm thực Tống Duy Tân, phố đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xá... Hà Nội dẫn đầu hạng mục "Điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2024". Ảnh: Seasia stats. Chuyên trang này cũng không quên đưa ra những gợi ý cho du khách khi có dịp đến Hà Nội không nên bỏ qua các món ăn nổi tiếng như phở, bánh mì... Nhiều món ăn của các vùng miền có mặt tại đây như cà phê trứng, bún đậu mắm tôm, bún riêu... luôn thu hút thực khách. Với thành tích này, đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội có tên trong các danh mục xếp hạng về ẩm thực trên thế giới. Trong năm qua, ẩm thực Hà Nội được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Đáng chú ý, Michelin Guide lần đầu tiên đến Việt Nam và công bố danh sách 103 nhà hàng được đề xuất (48 ở Hà Nội và 55 ở TP Hồ Chí Minh), có 4 nhà hàng được công nhận Sao Michelin vì chất lượng (3 ở Hà Nội và 1 ở TP Hồ Chí Minh)... Travellers' Choice Best of the Best là giải thưởng thường niên của nền tảng đánh giá du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor.

Giải thưởng được trao cho những điểm đến có khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí nhận được lượng lớn đánh giá và ý kiến ​​vượt trội từ cộng đồng trong khoảng 12 tháng.