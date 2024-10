Điểm danh các mẫu xe 'hot' nhất tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024

Top đầu các mẫu xe được quan tâm tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 phải kể đến như: Toyota Camry 2025, mẫu concept thuần điện FT - 3e, Honda Civic e:HEV RS hay Subaru Crosstrek... Mitsubishi Triton All New đứng nổi bật một mình trên sân khẩu của hãng xe đến từ Nhật Bản. Triton All New được trang bị động cơ Diesel 2.4L tăng áp, cho công suất vượt trội, cùng hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD-II giúp xe vượt qua mọi địa hình khó khăn. Xe có khung gầm mới, cứng cáp hơn, tăng khả năng chịu tải và vận hành an toàn. Nội thất được cải tiến, rộng rãi hơn, trang bị các tiện nghi cao cấp, đi kèm nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo va chạm. Mitsubishi Xpander đang là ông vua trong phân khúc MPV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Cùng với Xpander, Mitsubishi Xforce đẫn đầu phân khúc gầm cao hạng B. Suzuki Jimny vào hồi tháng 4/2024, mẫu xe 2 cầu sử dụng nền tảng khung gầm rời, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Ở mảng xe du lịch, Suzuki đang rất hy vọng vào sản phẩm đánh vào thị trường ngách như mẫu xe này. Xe có mức giá bán niêm yết 789 triệu đồng Suzuki Jimny cũng được nhiều khách hàng ghé vào thăm quan Super Carry Pro là mẫu xe tải thương mại bán chạy nhất của Suzuki Với thiết kế nhỏ gọn, thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe tải nhỏ của Suzuki vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các tiểu thương, hộ kinh doanh, công ty, trong việc chở hàng hoá. Mẫu xe này có thể được hoán cải để phục vụ nhiều mục đích nhu cầu khác nhau. Hiện tại, Suzuki XL7 Hybrid đang đóng vai trò chủ lực của thương hiệu xe Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Việc từng bước chuyển dịch sang các dòng xe lai điện không chỉ giúp hãng mở rộng thêm thị phần, mà còn khẳng định sự thích ứng linh hoạt với xu hướng xanh và bền vững của ngành công nghiệp ô tô. Skoda mang tới triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 với rất nhiều sản phẩm khác nhau, trong đó có Superb. Mẫu xe Kodiaq được phân phối với 2 phiên bản bao gồm Ambition 1.4 TSI và Style 2.0 TSI, có mức giá bán lần lượt là 1,189 - 1,409 triệu đồng. Skoda Kushaq 2024 nằm trong phân khúc B-SUV cạnh tranh với Seltos, HRV... Giá xe Skoda Kushaq rơi vào khoảng từ 650-850 triệu đồng tuỳ từng phiên bản. MG G50 cũng được giới thiệu tại triển lãm lần này. MG G50 có kích thước DxRxC 4.825 mm, 1.825 mm và 1.778 mm, chiều dài cơ sở 2.800 mm. GAC M6 Pro tại Việt Nam là có giá khởi điểm là 699 triệu đồng, bản cao cấp giá từ 799 triệu đồng. Toyota Camry 2025 được phân phối với 2 phiên bản hybrid và 1 bản xăng. Cụ thể, phiên bản Xăng 2.0 Q: 1,220 tỷ đồng; Phiên bản Hybrid 2.5 HEV Mid: 1,46 tỷ đồng; Phiên bản Hybrid 2.5 HEV TOP: 1,53 tỷ đồng Mẫu xe Concept thuần điện FT - 3e của Toyota cũng được mang ra trưng bày trong sự kiện lần này. Xe được ra mắt lần đầu tại Triển lãm Ô tô Nhật Bản 2023 (Japan Mobility Show 2023). Đây là một trong những dòng xe điện mà Toyota giới thiệu nhằm thể hiện cam kết của hãng đối với tương lai xe điện và phát triển bền vững. Một trong những điểm đặc biệt của FT-3e là hệ thống cảm biến tích hợp xung quanh xe, cung cấp thông tin về tình trạng xe và môi trường bên ngoài. Thông tin này được hiển thị qua các dải LED trên thân xe, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các thông số như mức pin, nhiệt độ, và trạng thái hoạt động. Honda Việt Nam giới thiệu Civic 2025 với 3 phiên bản. Civic G giá 789 triệu, Civic RS 889 triệu và Civic e:HEV RS giá 999 triệu đồng. Có tổng cộng 5 màu sắc: Đen, trắng, xám, đỏ. Riêng bản, cao nhất sẽ có màu Xanh đặc biệt. Xe được trang bị la-zăng đa chấu kích thước 18 inch, sơn đen bóng khoẻ khoắn. Isuzu D-Max cũng được hãng xe Nhật Bản giới thiệu trong sự kiện VMS 2024 Đây là màu màu sơn mới mang tên "Namibu Orange Mica" của D-Max. Subaru Crosstrek được giới thiệu tại triển lãm với 2 phiên bản bao gồm: Crosstrek 2.0 i-S EyeSight và Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid, có giá được công bố lần lượt là 1 tỷ 098 triệu đồng - 1 tỷ 268 triệu đồng. Bộ 4 công nghệ cốt lõi của Subaru gồm: Động cơ Boxer/e-Boxer, Hệ dẫn động 4 bánh S-AWD, Khung gầm SGP và Công nghệ hỗ trợ lái EyeSight 4.0, mang lại sự an toàn và vận hành vượt trội Subaru WRX là mẫu sedan hiệu suất cao nổi bật với động cơ Boxer mạnh mẽ và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng (S-AWD). WRX mang lại khả năng xử lý vượt trội, độ bám đường tuyệt vời trên mọi địa hình, cùng thiết kế thể thao và hầm hố. Xe còn trang bị hệ khung gầm Subaru Global Platform (SGP) giúp tăng độ cứng, giảm trọng lượng, và cải thiện khả năng lái. Công nghệ EyeSight hỗ trợ lái xe an toàn, bao gồm phanh tự động khẩn cấp và kiểm soát hành trình thích ứng.