Đi làm về muộn, con dâu bị mẹ chồng họp gia đình gấp để tuyên bố một điều đáng sợ

Chỉ vì công ty có việc phải ở lại làm thêm mà tôi bị mẹ chồng hắt hủi, tuyên bố một điều đáng sợ. Chưa bao giờ tôi lại thấy mình lâm vào hoàn cảnh khổ sở như bây giờ, ê chề trước mặt nhiều người, hụt hẫng vì bị quy kết những điều mình không làm. Lấy chồng suốt 5 năm, chưa ngày nào đối với tôi là thảnh thơi, vui vẻ. Tất cả cũng chỉ vì bị mẹ chồng không ưa mà ra, tôi có làm gì cũng không vừa lòng người đã định sẵn ghét mình. Chồng cũng có việc làm nhưng lương bấp bênh, hầu như có tiền là nướng vào rượu bia, ăn tiêu phung phí. Tôi vừa làm việc nhà, vừa lo kiếm tiền để trang trải sinh hoạt phí cho cả nhà. Hàng tháng lĩnh lương về là chỉ dám bớt lại một chút để mua đồ cho con nhỏ, còn lại là đưa hết cho mẹ chồng. Ấy vậy mà bà vẫn chưa hài lòng, luôn than vãn, chê bai tôi đi làm suốt ngày mà lương chẳng đáng là bao… Thời buổi khó khăn, chồng thiếu trách nhiệm rồi nên kiếm được tiền như tôi là cả một nỗ lực lớn. Ở công ty cạnh tranh vị trí đã đủ mệt rồi, về nhà luôn vấp phải sự khó chịu của mẹ chồng. Bà không cho tôi đi đâu, dù có việc chính đáng cũng không được. Ngay cả đi sớm, về muộn cũng khiến tôi lao đao bao phen với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi không làm giúp bất cứ việc gì, bà để dành con dâu về làm, trong đó có cả nấu cơm, rửa bát. Dạo này công ty nhiều việc, tôi cũng phải gắng sức để làm, bởi dù bận hơn nhưng mức lương, thưởng cũng sẽ tăng hơn trước. Cũng có muốn làm gì đâu, lúc nào cũng muốn về nhà sớm với con, nhưng công việc phải như thế. Vậy mà mẹ chồng luôn lấy lý do tôi đi làm để mà đổ lỗi, mắng mỏ một cách vô lý. Bà thừa biết là tôi mà ở nhà là cuộc sống gia đình lao đao, chi tiêu bị ảnh hưởng. Chỉ vì đi làm về muộn, con dâu nhận những lời phũ phàng từ mẹ chồng. Ảnh minh họa Mọi khi về muộn chút xíu đã bị mẹ chồng càu nhàu, mang ra so sánh: "Ai cũng đi làm công ty cả, người ta làm gì thì làm cũng 5 giờ chiều là về rồi. Đằng này con dâu cố tình ở lại công ty để đàn đúm, buôn chuyện, rủ nhau đi mua sắm, ăn chơi… Đúng là sướng quá nên nảy sinh tính lười nhác, trốn việc nhà". Cách đây mấy ngày, công ty có việc quan trọng nên tất cả ở lại để làm chứ không riêng mình tôi. Mặc dù nhắn tin xin phép chồng, gọi điện nhờ mẹ chồng rồi mà nhận được khó chịu quả bà qua điện thoại. Lúc 7 giờ tối, tôi mệt ngoài về đến nhà, mẹ chồng đã tỏ ra tức giận mắng mỏ con dâu. Bà lấy điện thoại gọi gấp mọi người tới để họp gia đình. Mẹ chồng tôi tuyên bố trước mọi người: "Hôm nay tôi phê bình con dâu trước mặt cả họ. Phải xin lỗi, hứa không tái phạm lỗi đi chơi về nhà muộn, bỏ mặc chồng con, mẹ già. Nếu tái phạm sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Đi làm mà không đảm bảo được việc nhà thì tốt nhà nghỉ đi, ở nhà tôi nuôi. Cứ lấy cớ đi làm để ra ngoài đú đởn, ăn chơi, nhà này không có cái loại con dâu hư hỏng như vậy". Tôi nghe xong mà choáng váng, bất ngờ với những lời lẽ cay nghiệt của mẹ chồng. Tôi bận việc, có gọi cả cuộc gọi video cho mẹ chồng xem cảnh đang làm việc tại công ty, vậy mà bà vẫn cứ kiếm cớ trách móc. Tôi không có lỗi gì mà bị rơi vào tình cảnh phải nhận lỗi, hứa hẹn trước sức ép của cả nhà chồng. Quá mệt mỏi, tôi chỉ nghĩ thà ở nhà cho xong. Nhưng nghĩ kỹ, nếu tôi ở nhà không có lương thì chính tôi và con bị ảnh hưởng. Tôi ở nhà hàng ngày đối diện với mẹ chồng như vậy, làm sao chịu nổi vì bị bà chèn ép và coi thường con dâu ăn bám. Chồng tôi cũng không đỡ vợ lấy một câu, anh ấy vào hùa với mẹ, buông những lời lẽ ghen tuông vô cớ. Tôi đang phân vân trước những lựa chọn của mình, liệu có nên ở nhà hay tiếp tục công việc của mình? Nếu không chịu đựng nổi mẹ chồng, tôi có ra ngoài ở riêng? Theo Gia Đình & Xã Hội