Đi lại dịp Tết Nguyên đán 2024: Hàng không nhờ đường sắt, đường bộ 'chia lửa'

Nhờ đường sắt, đường bộ “chia lửa"

Tin từ Cục Hàng không (Bộ GTVT) cho hay, trong 1 tháng Tết Nguyên đán sắp tới (từ 25/1 - 24/2/2024), dự kiến các hãng sẽ khai thác và cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa (tăng 4% so với Tết năm trước và tăng 69% so với ngày thường). Trên mạng bay quốc tế, các hãng cung ứng khoảng 2,1 triệu vé, tăng gần 37% so với Tết năm trước, và tăng 17% so với ngày thường. Các hãng dự kiến sẽ khai thác khoảng 213 máy bay để khai thác lịch bay dịp Tết sắp tới.