Đến Mộc Châu thưởng thức những "miếng ngon nhớ lâu"

Mộc Châu làm say lòng du khách bởi những món ngon, hấp dẫn như: Bê chao, cá hồi, thịt lợn mán, Pa pỉnh tộp... Mùa thu Mộc Châu đẹp như một bức tranh thiên nhiên thanh bình, rực rỡ, thu hút du khách bởi khí hậu se lạnh, khung cảnh lãng mạn và vẻ đẹp nguyên sơ. Nằm trên cao nguyên rộng lớn của tỉnh Sơn La, Mộc Châu khoác lên mình chiếc áo vàng óng ả của nắng thu, với những cánh đồng cỏ xanh mướt xen lẫn đồi chè nối tiếp nhau trải dài bất tận. Đặc biệt, Mộc Châu còn làm say lòng du khách bởi những món ăn dân dã, đậm đà hương vị núi rừng Tây Bắc. Dưới đây là những món ăn được du khách yêu thích nhất khi tới Mộc Châu: Bê chao Bê chao là món ăn nổi tiếng của Mộc Châu, được làm từ thịt bê non ướp gia vị và chao nhanh qua dầu nóng, tạo lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm thơm. Thịt bê chao được ăn kèm với các loại rau thơm, chấm kèm tương bần và thêm một ít mắc khén. Cá suối nướng Ảnh: Vnexpress Cá suối ở Mộc Châu thường có kích thước vừa phải, thịt chắc, ngọt. Cá sau khi được làm sạch sẽ được nướng trên bếp than đến khi chín vàng, thơm phức. Món cá suối nướng có thể chấm cùng muối tiêu chanh hoặc nước chấm đặc trưng của người Thái. Xôi ngũ sắc Ảnh: Phạm Hằng Xôi ngũ sắc là món xôi truyền thống của người Thái, được nấu từ nếp cái hoa vàng và nhuộm màu tự nhiên từ các loại lá cây rừng. Màu sắc bắt mắt cùng hương vị dẻo thơm của nếp tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho món ăn, rất thích hợp để thưởng thức trong các dịp lễ hội hoặc mang về làm quà. Thịt trâu gác bếp Thịt trâu gác bếp cũng món ăn truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, được chế biến từ thịt trâu tươi ngon. Sau khi được tẩm ướp gia vị, thịt trâu sẽ được treo trên gác bếp để hong khô, tạo nên những miếng thịt dai, đậm đà hương vị. Món ăn này thường được thưởng thức kèm với chẳm chéo. Pa pỉnh tộp Ảnh: Lưu Huyền Pa pỉnh tộp đã trở thành một phần không thể thiếu trong ẩm thực của vùng núi phía Bắc Việt Nam. Cá được làm sạch, tẩm ướp với các gia vị đặc trưng và nướng trên than hồng. Món ăn này không chỉ hấp dẫn bởi vị thơm ngọt tự nhiên của cá, mà còn bởi sự hòa quyện tinh tế của các loại gia vị như: hạt mắc khén, sả, gừng và rau thơm. Lợn mán Ảnh: Nha Trang Nguyễn Lợn mán Mộc Châu được nuôi theo phương pháp tự nhiên, nổi tiếng với hương vị thơm ngon, thịt săn chắc. Loại thịt này có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như: hấp, quay, nướng, giả cầy hoặc làm lạp xưởng. Với độ mềm mại và hương vị thơm ngậy, thịt lợn mán không gây ngán, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các bữa tiệc của du khách. Cá hồi Ảnh: Nha Trang Nguyễn Cá hồi Mộc Châu là một trong những đặc sản nổi bật của vùng cao nguyên, được nuôi trong môi trường nước lạnh. Nhờ đó, cá hồi ở đây có vị ngọt, thơm và rất giàu dinh dưỡng. Cá hồi được chế biến theo nhiều cách khác nhau như: nướng, chiên, sốt... Tuy nhiên, du khách vẫn ưa chuộng thưởng thức sashimi cá hồi tươi ngon nhất khi tới đây. Cháo cốm Ảnh: Nha Trang Nguyễn Cháo cốm được nấu từ cốm tươi xanh, có hương vị thơm mát và màu sắc tự nhiên đẹp mắt. Đặc điểm của cháo cốm Mộc Châu là hương thơm dịu nhẹ từ cốm hòa quyện với nước dùng, tạo nên vị ngọt thanh dễ chịu. Cháo cốm thường được nấu cùng với thịt gà hoặc thịt lợn băm nhỏ, có thể thêm vài lá hành hoa thái nhỏ để tăng thêm mùi thơm. Một số nơi còn thêm thịt băm và chút gia vị đặc trưng của vùng Tây Bắc như: mắc khén, hạt dổi để món cháo trở nên độc đáo hơn.