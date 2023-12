Đến Đà Bắc phải ăn… cá nướng sông Đà

Khi tới Hòa Bình và Đà Bắc, khách du lịch dễ bị thu hút bởi hình ảnh những dãy cá nướng đỏ than, thơm nức mũi được người dân bày bán san sát nhau. Tất cả cá nướng đều làm từ cá tươi mới bắt từ sông nên thường rất ngọt thịt. Nhà nào cầu kỳ sẽ tẩm thêm các gia vị như gừng, sả, riêng, hành, hạt dổi. Cá sơ chế xong được gói trong lá chuối, nướng trên than đỏ.

Với khách ăn tại chỗ, món nước chấm muối ớt, hạt dổi thêm chút chanh chua, gói trong lá lốt làm mất vị tanh của cá, càng ăn càng ngọt thơm. Đáng nói, món cá nướng ăn tại chỗ chỉ khoảng vài chục ngàn đồng, đủ cho hai người ăn thoả thê.

Nhưng, món cá được nhiều người ưa thích là kẹp trong thanh tre, nướng trên than đỏ. Khi nướng, người làm phải luôn tay quạt than và lật cá, tránh bị cháy và ám khói, để giữ vị tự nhiên. Cũng vẫn là kẹp tre nướng còn có một cách nướng khác là sau khi sơ chế, cá được kẹp trong những thanh tre, để ráo nước sau đó phơi nắng cho se, rồi mới đem nướng vàng trên than hoa. Cách nướng này thường sẽ cho thành phẩm thịt chắc, da giòn, xém cạnh, mặn vừa đủ.

Mùa đông này, ngoài món ngô nướng, món cá nướng cũng là lựa chọn hàng đầu của khách du lịch đến Đà Bắc. Nhâm nhi chút rượu thóc, rượu ngô cùng với món cá nướng ven đường trong gió mùa, du khách có thể cùng chill với mùa đông xứ Bắc, hòa với gió núi sông Đà, để tận hưởng một dư vị khác của cuộc sống.