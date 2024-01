Đề xuất xử lý hình sự trường hợp tái vi phạm về an toàn thực phẩm

Đề xuất này được Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, nêu ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (Ban Chỉ đạo), ngày 3/1.

Nhấn mạnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm đang diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc kiến nghị phải khắc phục tình trạng phân công trách nhiệm chưa rõ ràng trong quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương, nhất là cấp xã, phường.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Minh Khôi).

Ngay tại thời điểm bắt đầu các lễ hội lớn, ông Ngọc cho rằng cần tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Đặc biệt, ông đề xuất xây dựng ngay cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, làm cơ sở để xử lý hình sự đối với các trường hợp tái phạm…