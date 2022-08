Đề xuất phạt 1,6 tỷ đồng DN xăng dầu chất lượng kém

Hoạt động kiểm tra và lấy mẫu xăng (Ảnh: Cục QLTT Đồng Nai)

Gần đây, nhiều cửa hàng, cây xăng đã bị xử phạt do vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Ngày 31/8, một cửa hàng xăng dầu ở ấp Thạnh Đông huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bị Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định với số tiền 15 triệu đồng.