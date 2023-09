Đề xuất giáo viên mầm non là nghề độc hại, được nghỉ hưu sớm, Bộ GD&ĐT lý giải

Như vậy, việc đề xuất cho giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm là xuất phát từ nhu cầu chính đáng của giáo viên mầm non, nhu cầu được nghỉ ngơi sau nhiều năm cống hiến cho giáo dục mầm non, đại diện Cục Nhà giáo nhấn mạnh.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu, xây dựng Thông tư ban hành Danh mục bổ sung nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề. Trên cơ sở đặc thù của ngành học mầm non, Bộ GD&ĐT đã có ý kiến đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung vào danh mục đối với giáo viên mầm non. "Nếu được bổ sung vào danh mục ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì có căn cứ để đề xuất tuổi nghỉ hưu sớm với giáo viên mầm non", Cục Nhà giáo thông tin thêm. Tuổi nghỉ hưu của giáo viên dự kiến sẽ không tăng, giữ nguyên nam 60, nữ 55.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từng cho rằng đề xuất xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại là rất cần thiết. Giáo viên bậc mầm non có những đặc thù riêng, vất vả hơn so với các bậc học khác. Đề xuất xếp giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, có những chính sách cụ thể, thiết thực sẽ là nguồn động viên, động lực cho nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề.