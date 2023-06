Đề xuất dành 2 vị trí cấp tướng cho giám đốc công an tỉnh trọng điểm

Đề xuất này được đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu ra khi thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, sáng 2/6.

Dự thảo trình ra Quốc hội bổ sung 6 vị trí có hàm cao nhất là cấp tướng. Trong đó, sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh được đề xuất có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng.

5 vị trí có bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng, gồm: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; 1 Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí Phó Cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Giám đốc Công an ở tỉnh phức tạp nên có hàm cấp tướng

Cho rằng việc bổ sung thêm 6 vị trí cấp tướng phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu mới của Bộ Công an, song đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị ban soạn thảo giải trình việc bổ sung các vị trí trên có nằm trong tổng số hàm cấp tướng mà cấp có thẩm quyền cho phép hay không.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Đồng Tháp (Ảnh: Phạm Thắng).

Ủy viên Ủy ban Pháp luật không đồng tình với quy định bổ sung Phó Cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an có bậc hàm cao nhất là cấp tướng.