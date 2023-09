Đề xuất của Thủ tướng và thông điệp 'ASEAN đoàn kết, không thể tách rời'

Đáng lưu ý, tại sự kiện này, Tổng thống Indonesia đã trao Giải thưởng ASEAN 2023 cho doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết Minh của Việt Nam, về những đóng góp to lớn cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Lấy hình ảnh "con thuyền ASEAN" đang tiến ra biển lớn, rộng mở với thế giới, hợp tác với các đối tác vì mục tiêu chung hòa bình, an ninh và ổn định, Tổng thống Widodo khẳng định ASEAN nhất trí và kiên định không biến khu vực thành nơi cọ xát quyền lực, mà là nơi nuôi dưỡng hợp tác và đối thoại vì hòa bình và thịnh vượng.

Là một trong những thành viên chính thức tham gia tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công rất tốt đẹp, đạt kết quả toàn diện, cả về hoạt động đa phương và song phương, trên tất cả lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Theo người đứng đầu Chính phủ, mỗi nước thành viên ASEAN phải nêu cao tinh thần đoàn kết, độc lập, tự chủ, tự cường, và tinh thần này phải được thể hiện bằng cả lời nói và hành động.

"Chỉ có như vậy, vai trò của ASEAN mới có thể phát huy thực chất và nhận được sự coi trọng trên thực tế của các đối tác, nhất là các nước lớn", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các lãnh đạo trao đổi sâu rộng về vấn đề khu vực và quốc tế, tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

"Bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích, vừa là trách nhiệm của tất cả các nước", là quan điểm được người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định.

Nhấn mạnh tinh thần cốt lõi "lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu, động lực" của tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, Thủ tướng góp ý cần định hướng phát triển đồng đều và bền vững, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, tiểu vùng.

Nhân phiên họp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN về phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm, nhằm bổ trợ cho các diễn đàn, cơ chế chính thức của ASEAN.

"Các bài phát biểu quan trọng và đề xuất của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam tại tất cả hội nghị đã mang tới ASEAN và các đối tác nhiều thông điệp, định hướng, sáng kiến thiết thực", theo lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Chia sẻ quan điểm tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trước vòng xoáy của cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, để ASEAN giữ vững vai trò trung tâm, câu trả lời duy nhất là phát huy sức mạnh tự thân, củng cố đoàn kết nội khối, khẳng định giá trị chiến lược.

"Các nước ASEAN cần nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, thượng tôn pháp luật và kiên định với các nguyên tắc cơ bản và chuẩn mực ứng xử của ASEAN", theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ông cũng nhấn mạnh ở giữa tâm điểm cạnh tranh, ASEAN cần giữ vững cân bằng chiến lược với các nước lớn. Khu vực phải thực sự trở thành một cầu nối tin cậy với năng lực điều hòa và cân bằng các mối quan hệ và lợi ích.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, trong các hội nghị ASEAN với đối tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhấn mạnh việc đẩy mạnh giao thương, đầu tư, kết nối doanh nghiệp, ổn định chuỗi cung ứng, hỗ trợ tiếp cận thị trường của nhau. Ông cũng mong muốn các đối tác hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam và các nước ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết đà tăng trưởng kinh tế khu vực được giữ vững với dự báo tích cực đạt 4,6% trong năm 2023 và 4,9% năm 2024. Thương mại của ASEAN ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 15%, đạt 3.800 tỷ USD. Đầu tư cũng đạt mức cao kỷ lục với hơn 224 tỷ USD.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN với đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, các nước đều khẳng định coi trọng ASEAN, mong muốn hợp tác sâu rộng và thực chất, thúc đẩy đối thoại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khi phát biểu tại Hội nghị ASEAN - Trung Quốc đã chia sẻ mong muốn Trung Quốc - ASEAN không chỉ là đối tác kinh tế - thương mại lớn nhất của nhau, mà còn là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất của nhau, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị ASEAN và Trung Quốc phối hợp đưa khu vực trở thành tâm điểm tăng trưởng kinh tế; tận dụng ưu thế để đẩy mạnh kết nối, bảo đảm chuỗi sản xuất và cung ứng, mở rộng hợp tác phát triển kinh tế số, kinh tế xanh.