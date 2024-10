Đề xuất cộng điểm vào lớp 10 cho con cán bộ cách mạng trước 1945 gây tranh cãi

Theo chuyên gia, việc Bộ GD&ĐT đề xuất cộng điểm ưu tiên vào lớp 10 cho con người hoạt động cách mạng trước năm 1945 không phù hợp với thực tế. Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh THCS và THPT, trong đó quy định rõ về các nhóm hộc sinh được tuyển thẳng, được hưởng ưu tiên cộng điểm trong tuyển sinh vào lớp 10. Đáng chú ý trong dự thảo, Bộ GD&ĐT quy định cộng 2 điểm ưu tiên cho con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về các nhóm học sinh được tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên vào lớp 10. (Ảnh minh hoạ). Theo ông Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, các chính sách ưu đãi với học sinh ở vùng còn khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và với con người có công với cách mạng đều là những chính sách nhân văn. Tuy nhiên, quy định cộng điểm ưu tiên cho 2 trường hợp trên "hết sức vô lý". Bởi, những người tham gia hoạt động cách mạng ở giai đoạn này đa phần không còn, hoặc nếu còn cũng đã ngoài 95 tuổi, có cháu, chắt lớn. "Các cụ không thể có con 15 tuổi, tham dự kỳ thi vào lớp 10 từ năm 2025 trở đi", ông Lâm nhấn mạnh. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Loan, Chủ tịch hội đồng trường THPT Tứ Kỳ 2 (Hải Dương) cho rằng, việc cộng điểm ưu tiên cho con của những người tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945 hoàn không khả thi. "Tôi không hiểu những người làm luật đã tính toán thế nào về độ tuổi người được cộng điểm ưu tiên. Bởi con thương binh, liệt sĩ hoạt động trước năm 1945, hiện giờ chưa chắc đã còn sống nói gì đến việc thi vào lớp 10, đi học phổ thông. Nếu còn, những người ấy có lẽ phải đang học lên tiến sĩ, giáo sư nghe mới hợp lý", ông Loan nói và cho biết quy định này được đưa ra dường như chỉ để "động viên suông" các gia đình người có công với cách mạng. Cả ông Lâm và ông Loan đều nhấn mạnh, việc ra quy định cộng điểm ưu tiên cho con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở thời điểm hiện tại hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Do đó, Bộ GD&ĐT nên xoá bỏ để đảm bảo tính thực tế. Dự thảo Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh THCS và THPT của Bộ GD&ĐT quy định 3 nhóm học sinh được cộng điểm ưu tiên (cộng vào tổng điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10 đối với mỗi môn thi) gồm: Nhóm 1 (cộng 2 điểm): Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Nhóm đối tượng 2 (cộng 1,5 điểm): Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%. Nhóm đối tượng 3 (cộng 1 điểm): Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số; Học sinh đang sinh sống, học tập ở các xã khu vực I, khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài 3 nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên, 5 đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 được quy định gồm: Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS; Học sinh là người dân tộc rất ít người; Học sinh khuyết tật; Học sinh THCS đoạt giải trong các cuộc thi, kỳ thi, hội thi với các môn văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ và cơ quan ngang Bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc; Học sinh THCS đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng GD&ĐT quyết định chọn cử. Kim Nhung