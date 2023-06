Đề Toán thi vào lớp 10 in mờ khiến thí sinh hiểu nhầm: Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

Bốn công an xã hi sinh khi bị các đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở Công an xã tại tỉnh Đắk Lắk đã được Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ký quyết định truy thăng quân hàm