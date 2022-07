Đề thi tốt nghiệp THPT được in và chuyển đến các địa phương thế nào?

Đề thi được in sao lần lượt từng môn và từng phòng thi. Những bản in thử và hỏng được thu lại, bảo quản theo chế độ tài liệu tối mật.

Sau khi in đủ số lượng đề của mỗi phòng và cho vào túi chứa, Ban in sao phải ghi đầy đủ thông tin gồm điểm thi, số phòng, tên bài thi và số lượng đề bên ngoài túi. Ngoài ra, mỗi điểm thi sẽ có một túi chứa đề thi dự phòng cho từng môn thi. Các túi chứa đề dự phòng và chính thức được đóng gói, niêm phong, do trưởng Ban in sao quản lý.

Với công tác vận chuyển và bảo quản đề thi, các túi đề thi được bảo quản trong hòm, tủ hoặc két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ 24/24 bởi công an. Chìa khóa do trưởng Ban vận chuyển và bàn giao đề thi giữ, sau đó bàn giao cho các trưởng điểm thi. Tại đây, đề thi được bảo quản trong các tủ riêng biệt, có khóa và niêm phong. Khu vực bảo quản đề thi có camera giám sát liên tục, công an túc trực 24/24.