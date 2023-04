Đề nghị truy tố 2 cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Trong buổi họp báo của Bộ Công an chiều 30/6, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho hay kết quả điều tra bước đầu chứng minh các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD. Trong số các bị can, 28 cá nhân là cựu quan chức và cán bộ các đơn vị. 20 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc hoặc phó giám đốc của các công ty, doanh nghiệp. Các bị can còn lại là lao động tự do và ngành nghề khác.