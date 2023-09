Đề nghị Thanh Hoá, Nghệ An phối hợp điều tiết giao thông 2 tuyến cao tốc mới

Còn tình trạng người đi xe máy lên cao tốc tuyến QL45- Nghi Sơn (Ảnh: L.Thắng)

Để 2 tuyến cao tốc đưa vào khai thác tạm an toàn, hiệu qủa, thông suốt, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GTVT bố trí lực lượng tham gia điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông.