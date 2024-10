Đề nghị tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới mở chuỗi siêu thị tại Việt Nam

Gặp lãnh đạo Tập đoàn Lulu, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp này xem xét hợp tác trong chế biến nông sản, mở hệ thống chuỗi siêu thị tại Việt Nam - đất nước có hơn 100 triệu dân với sức mua lớn. Trong chương trình thăm chính thức UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông M.A. Yusuff Ali, Chủ tịch Tập đoàn Lulu - tập đoàn kinh doanh chuỗi siêu thị lớn trên toàn cầu, chiều 27/10 (giờ địa phương). Ông M.A. Yusuff Ali cho biết Lulu là một trong những tập đoàn bán lẻ với hệ thống chuỗi siêu thị lớn, rộng khắp tại hơn 23 quốc gia trên thế giới, bao gồm Trung Đông, châu Á, châu Âu... Tập đoàn hiện có hơn 259 cửa hàng tại các quốc gia Trung Đông, với hơn 65.000 nhân viên và doanh thu hằng năm đạt hơn 8 tỷ USD. Chủ tịch Tập đoàn Lulu nhận định Việt Nam là "đất nước tuyệt vời" với nền kinh tế đạt nhiều thành tựu ấn tượng, đặc biệt về xuất khẩu. Ông đề xuất mở rộng thị trường tại Việt Nam và mong muốn nhận được sự ủng hộ của Chính phủ cũng như các bộ, ngành Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập đoàn Lulu M. A. Yusuff Ali (Ảnh: Đoàn Bắc). Đặc biệt, ông Yusuff Ali đánh giá chất lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam rất cao, và Lulu đã thành lập văn phòng đại diện tại TPHCM để thu mua hàng hóa Việt Nam cho hệ thống siêu thị của mình. Tập đoàn cũng dự kiến phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức Ngày hội hàng nông sản Việt Nam tại UAE và các nước Trung Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao việc Tập đoàn Lulu là cầu nối giới thiệu những sản phẩm có chất lượng của Việt Nam đến với người tiêu dùng trong khu vực Trung Đông cũng như các quốc gia khác, thông qua chuỗi siêu thị rộng khắp và quy mô của mình. Theo ông, quan hệ giữa Việt Nam - UAE phát triển tốt đẹp, hợp tác kinh tế phát triển nhanh chóng và nhiều tiềm năng... là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác. Thông tin thêm về tình hình Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đây là những điều kiện rất quan trọng để các nhà đầu tư yên tâm hợp tác, sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững, lâu dài tại Việt Nam, theo lời Thủ tướng. Bên cạnh đó, theo người đứng đầu Chính phủ, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, tăng trưởng GDP ổn định. Do đó, Việt Nam là thị trường lớn, tiềm năng cho việc tiêu thụ hàng hóa, các sản phẩm chất lượng. Kết hợp với vị trí địa lý thuận lợi và hệ thống logistics ngày càng phát triển, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu, dễ dàng kết nối đến các thị trường lớn của khu vực cũng như thế giới. Thủ tướng cũng cho biết năm 2024, Việt Nam dự kiến đạt kim ngạch xuất khẩu nông sản khoảng 60 tỷ USD và đang đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu nông sản theo hướng "ăn ngon, ăn sạch" với giá thành hợp lý. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn Lulu với mạng lưới chi nhánh rộng lớn sẽ là cầu nối đưa các nhà đầu tư có tiềm năng đến Việt Nam (Ảnh: Đoàn Bắc). Với những yếu tố đó, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Lulu tiếp tục thúc đẩy, giới thiệu nhiều hơn nữa những sản phẩm của Việt Nam có tiềm năng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng để tiếp cận và phục vụ thị trường UAE cũng như khu vực Trung Đông, và các thị trường trong chuỗi hệ thống siêu thị của Tập đoàn trên thế giới. Ông cũng đề nghị Tập đoàn Lulu tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp Halal; xem xét đầu tư, hợp tác với một số đối tác tiềm năng, có năng lực của Việt Nam để chế biến nông sản, mở hệ thống chuỗi siêu thị tại Việt Nam - đất nước có hơn 100 triệu dân với sức mua lớn. Tập đoàn Lulu với mạng lưới chi nhánh rộng lớn, theo Thủ tướng, sẽ là cầu nối đưa các nhà đầu tư có tiềm năng trong và ngoài UAE đến đầu tư tại Việt Nam. Đặc biệt, Thủ tướng hoan nghênh và đề nghị tập đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị phía Việt Nam tổ chức mỗi quý một ngày hội giới thiệu nông sản, hàng hóa Việt Nam tại khu vực Trung Đông. "Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Tập đoàn Lulu, trong việc phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh", Thủ tướng cam kết. Hoài Thu (Từ Abu Dhabi, UAE)