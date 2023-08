Đề nghị người dân cung cấp hình ảnh vi phạm giao thông cho CSGT

Chiều 8/8, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội đang chuẩn bị nội dung để phát động "Phong trào toàn dân tham gia, phát hiện, cung cấp các thông tin hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông cho cơ quan công an".

Nội dung tuyên truyền của Công an TP Hà Nội