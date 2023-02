Đế chế Google mắc kẹt

Tuy nhiên, Duplex đã vướng phải tranh cãi khi người dùng không thể xác định liệu AI có được xem là robot hay không. Nhiều người cho rằng AI này là một công nghệ mới rất thú vị nhưng không có tương lai. Tờ New York Times còn gọi Duplex là phát minh đáng sợ. Theo Forbes, phản ứng tiêu cực với dịch vụ AI đã khiến Google chần chừ với các dự án và sản phẩm trí tuệ nhân tạo sau đó của mình.

“Rõ ràng ban đầu Google hoàn toàn có thể thống trị các mô hình ngôn ngữ thông minh như ChatGPT. Nhưng những sai lầm trước đó là hậu quả do sự thiển cận, thiếu cân nhắc, khiến họ trở nên dè chừng với các chỉ trích như hiện nay”, Margaret Mitchell chia sẻ với Forbes.

Trên thực tế, nếu không có Google, rất có thể ChatGPT sẽ không thể ra đời. Năm 2019, một nhóm nhà nghiên cứu Google đã thực hiện nghiên cứu về AI có tên “Attention Is All You Need”, nền tảng cho công nghệ AI tạo sinh như ChatGPT hiện hay.

Song, 6 người trong nhóm 8 tác giả dự án này đã rời Google và đầu quân cho OpenAI. Nói với Forbes, Aidan Gomez, một trong 6 nhà nghiên cứu, nói rằng môi trường ở Google quá gò bó. “Tự do khám phá là một vấn đề lớn với một tập đoàn khổng lồ như Google. Tôi không thể phát minh những sản phẩm mới theo ý muốn nên tôi đã quyết định tự xây dựng nó”, ông nói.

Google đã gấp rút ra mắt chatbot AI Bard dù chưa hoàn thiện để cạnh tranh với ChatGPT. Ảnh: Shutterstock.



Năm 2004, Google từng thắng thế trước Yahoo dù khởi đầu chỉ là một công ty nhỏ ở Mountain View. Câu chuyện giữa hai ông lớn Internet này chính là trường hợp điển hình cho Thế lưỡng nan của nhà cải tiến (The Innovators' Dilemma). Học thuyết giải thích nguyên nhân những công ty tốt nhất đang mất đi vai trò lãnh đạo của thị trường là vì không chịu thay đổi những sản phẩm cũ, được sử dụng rộng rãi và phát triển công nghệ mới.

Thế nhưng, điều không ngờ là gần hai thập kỷ sau, Google lại trở thành “Yahoo thứ hai” khi gặp phải OpenAI và ChatGPT, Forbes nhận định. “Tâm lý trì trệ và sợ hãi mảng kinh doanh trọng tâm của mình sẽ suy tàn đã khiến Google chậm chân. Hiện có lẽ vị thế của họ lĩnh vực này đã lung lay đôi chút”, Emad Mostaque, CEO của Stability AI, nhận định.