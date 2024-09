Dạy con quản lý tài chính, chuyện không hề nhỏ

Có lần, tôi đến chơi nhà một người bạn, bé Anh Quân (9 tuổi; ngụ quận 7, TP HCM) đang say sưa bên bộ đồ chơi lego xếp hình chiến giáp tiến hóa của Lloyd (hãng Mykingdom).

Thấy tôi, bé khoe: "Lego này con mua bằng tiền của con đó, lúc trước hơn 600.000 đồng lận, con chờ giảm giá mới mua, giờ chỉ còn 430.000 đồng thôi".

Theo anh Minh Hải, cha bé Quân, mỗi ngày vợ chồng anh cho con 10.000 đồng tiền tiết kiệm, cũng là số tiền trả công cho bé tự lau dọn phòng ngủ, bàn học, xếp quần áo của con. Ngày nào không làm tốt sẽ không được trả tiền. Cuối học kỳ, con nằm trong tốp 5 của lớp thì được thưởng 100.000 đồng.

Tất cả số tiền đó và tiền lì xì Tết được cho vào hộp tiền tiết kiệm, con muốn mua đồ chơi hoặc những món đồ "ngoài chỉ tiêu được cấp" thì lấy từ đó, ba mẹ không cho thêm, trừ quà sinh nhật.

Với Vy An (sinh viên năm 3 Đại học Kinh tế TP HCM), do phải học xa nhà, mỗi tháng tiền chi tiêu mà ba mẹ từ Cà Mau gửi lên cộng với đi dạy kèm tiếng Anh được Vy An sử dụng ứng dụng quản lý chi tiêu trên điện thoại thông minh để theo dõi ngân sách cá nhân.

"Đầu tháng có tiền, em chỉ để một ít chi tiêu, còn lại cho vào tài khoản tiết kiệm online - vừa sinh lời vừa hạn chế chi tiêu quá tay.

Em học cách quản lý chi tiêu của mẹ, chỉ khác là mẹ ghi ra sổ chi tiêu mỗi ngày, em thì quản lý trên điện thoại - vừa tiện lợi, hiện đại vừa giúp chi tiêu có trách nhiệm hơn, không bị cảnh đầu tháng mua sắm đủ thứ, cuối tháng ăn mì tôm hay mượn nợ bạn bè" - Vy An nói.