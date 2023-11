Dấu hiệu của ngộ độc thức ăn

Khi ăn phải những thực phẩm bị nhiễm khuẩn, biến chất, niêm mạc dạ dày và ruột sẽ bị kích ứng, dẫn đến viêm và đau. Từ đó xuất hiện tình trạng đau bụng với biểu hiện là đau co cứng ở vùng bụng, đau dữ dội hoặc quằn quại từng cơn.

Nhưng vì đau bụng còn là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe khác, ví dụ khi viêm ruột thừa. Do đó cần theo dõi và quan sát biểu hiện đau bụng để xác định do ngộ độc hay các bệnh lý khác. Thông thường, đau bụng do ngộ độc sẽ đi kèm với biểu hiện tiêu chảy, nôn, yếu và mệt người.