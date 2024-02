'Đào, phở và piano' thu 1 tỷ đồng sau 10 ngày: Doanh thu chưa tương xứng?

Sau đó, phim lên cơn "sốt", có rạp nhận phát hành nhưng dường như việc này vẫn phải làm theo quy trình. Việc chậm trễ như vậy cũng ảnh hưởng đến doanh thu của phim là điều chắc chắn", bà Trịnh Thanh Nhã cho hay.

Bà Nhã thẳng thắn, việc "nhân bản" phim kỹ thuật số, ở thời đại 4.0 này rất dễ mà để lâu như thế thì việc nghĩ đến chuyện doanh thu "ngất ngưởng" như chúng ta vẫn mong đợi là khó.

Nữ biên kịch cũng có những so sánh thực tế: "Đào, phở và piano không phải là phim có thể chiếu ồ ạt. So với dàn phim của Nhà nước đặt hàng 10 năm trở lại đây, có phim nào vượt qua doanh thu 100 triệu không? Chúng ta phải so sánh nó trong mặt bằng những phim có cùng xuất phát điểm chứ không thể so sánh với các phim tư nhân.

Những phim đơn vị ngoài sản xuất có sự đầu tư bài bản, truyền thông rất tốt, phim được quảng bá ngay từ khi làm kịch bản, còn phim Nhà nước đặt hàng thì không được quảng bá gì. Vậy nên việc phim Nhà nước có hay đến mấy thì cũng chỉ là "áo gấm đi đêm".

Theo bà Nhã, nếu phim Đào, phở và piano được đem đi chiếu khắp cả nước, bằng hệ thống các rạp chiếu phim, chiếu bóng lưu động thì số lượng người xem rất nhiều, có khi nhiều khán giả hơn phim Mai, Nhà bà nữ của Trấn Thành.

Biên kịch Trịnh Thanh Nhã nói: "Doanh thu là một trong những tín hiệu hay để đo đếm sức hút của phim nhưng không phải là tất cả. Vì các phim không ở trong hoàn cảnh giống nhau".

Còn đạo diễn Trần Vũ Thủy thì nói, phim được Nhà nước đặt hàng thường có mục đích là tuyên truyền, mang lại giá trị nhân văn cho cộng đồng. Các phim này không có mục đích mang ra rạp để thu tiền.