Đánh vợ, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Anh K. bị xử phạt do đánh vợ. Cụ thể, 9h ngày 24/6 anh này có hành vi đánh đập, gây thương tích cho vợ là T.T.T.L. Nguyên nhân được xác định do 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn khi đang ngủ thì có khách tới gọi cửa để chơi bida tại quán của gia đình.

Ngày 31/7, UBND huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) ra quyết định xử phạt anh T.M.K (SN 1991, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) số tiền 7,5 triệu đồng.

Nhận được đơn tố cáo của chị L., Công an thị trấn Xuân An, Công an huyện Nghi Xuân thực hiện lập biên bản, củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.