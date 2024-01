Danh tính hacker tống tiền Lee Sun Kyun và nhân tình hơn 9 tỷ đã được tiết lộ

Tối 4/1, Yonhap News đưa tin cảnh sát nhận định hacker đe dọa tống tiền Kim Nam Hee - chủ quán bar kiêm nhân tình của Lee Sun Kyun 300 triệu won (5,6 tỷ đồng) chính là cựu diễn viên Park So Jeong (người bế con tới buổi thẩm vấn).

Trên thực tế, Kim Nam Hee không đưa tiền cho Park So Jeong và húp trọn 5,6 tỷ đồng. Ngay lập tức, Park quay sang tống tiền Lee Sun Kyun 200 triệu won (3,7 tỷ đồng) nhưng chỉ nhận được 50 triệu won (929 triệu đồng).

Park So Jeong nhắn tin uy hiếp nam diễn viên họ Lee: "Nếu anh dám mang mọi chuyện nói với cơ quan chức năng, tôi sẽ không nương tay đâu đấy. Hy vọng danh tiếng của anh không bị tổn hại".



Cảnh sát nhận định cựu diễn viên Park So Jeong (bên trái) là hacker đe dọa tống tiền Kim Nam Hee.

Song, Park So Jeong cũng chỉ cho Lee Sun Kyun cách lấy lại 300 triệu won (5,6 tỷ đồng) bị Kim Nam Hee tống tiền trước đó. Truyền thông Hàn Quốc đã công bố đoạn tin nhắn được cho là do Park So Jeong gửi cho tài tử họ Lee: "Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian với cô ta rồi. Tôi sẽ tống kẻ nghiện ngập đó vào tù. Nhưng tôi cũng cần kiếm tiền. Tôi muốn anh lấy lại tất cả số tiền đã đưa cho cô ta".