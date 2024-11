Đang mùa cưới, tiệm vàng ở Quảng Ninh, Nam Định lại gặp cảnh lạ thường

Giá vàng nhẫn thời gian qua biến động mạnh nhưng các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Quảng Ninh và Nam Định đều trong tình trạng giao dịch ảm đạm. Cửa hàng vàng ở Quảng Ninh hoạt động cầm chừng Ghi nhận của PV, tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên những tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Long Tiên đều trong tình trạng vắng khách đến giao dịch. Các cửa hàng tư nhân này hiện chủ yếu bán vàng trang sức, có rất ít vàng nhẫn do không đủ nguồn cung. Do đó hầu như vắng bóng người mua. Bên trong cửa hàng của ông Tùng không có một bóng khách. Ảnh: Phạm Công Ông Đặng Anh Tùng, chủ cửa hàng vàng bạc Quý Tỵ (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, ông kinh doanh vàng đã có “thâm niên” nhưng chưa khi nào chứng kiến thị trường mua, bán vàng tại Hạ Long ảm đạm như năm nay. Mặc dù thời điểm này đang vào mùa cưới nhưng lượng người mua cũng không nhiều như mọi năm. Để giảm chi phí vận hành, ông Tùng đã phải đóng cửa 1 chi nhánh, tập trung vào cửa hàng chính. “Giờ lượng khách mua vàng trang sức không nhiều, chủ yếu họ mua vàng nhẫn, vàng miếng SJC để tích trữ. Những cửa hàng tư nhân như chúng tôi không được kinh doanh vàng miếng, muốn bán vàng nhẫn thì cũng không có hàng vì khan hiếm. Hiện cửa hàng tôi chỉ hoạt động mua lại vàng theo trách nhiệm từ những khách hàng mà mình đã bán trước đó", ông Tùng cho biết. Cách đó không xa là cửa hàng vàng bạc Chiến Hoa do ông Nguyễn Văn Ngọc Duy làm chủ, cũng trong tình trạng tương tự. Ông Duy cho hay, thời gian gần đây, không riêng gì cửa hàng của ông mà các cửa hàng vàng bạc khác cùng dãy phố đều không có khách. Ông Duy (bên phải) những ngày gần đây chỉ bán được vàng trang sức cho khách nhưng không nhiều. Ảnh: Phạm Công Theo ông Duy, tình trạng kinh doanh vàng ảm đạm là do từ thời điểm khi giá vàng có dấu hiệu tăng, người dân đã mang vàng đi bán. Đến hiện tại khi giá vàng cao kỷ lục thì nhiều người lại có tâm lý muốn chờ giá cao thêm chút nữa mới bán ra nên khách đến giao dịch tại cửa hàng rất ít. Ngoài ra, các cửa hàng như của ông Duy cũng thận trọng mua vàng từ người dân vì nếu mua vào số lượng nhiều tại thời điểm giá cao, sau đó giá vàng xuống cửa hàng bị lỗ. "Tại đây không có cảnh xếp hàng mua vàng như những địa phương khác mà rất vắng khách, giá vàng thay đổi theo ngày nên ai tới mua hay bán thì cũng đều nhanh gọn", ông Duy nói. Nam Định: Không có cảnh phải xếp hàng Ông Trần Mạnh Hùng, đại diện cửa hàng Doji chi nhánh Nam Định cho biết, nhu cầu của khách hàng rất đa dạng, lượng khách đến giao dịch vàng tại cửa hàng thời gian qua vẫn ổn định. Gần đây, nhu cầu của khách hàng chủ yếu tập trung vào vàng tích trữ, sau đó mới đến trang sức. Với vàng tích trữ, khách hàng ưu tiên lựa chọn vàng nhẫn nhiều hơn. Tuỳ nhu cầu của mỗi người mà họ mua nhiều hay ít. Có khách hàng mua một vài chỉ, cũng có người mua một vài cây một lần. “Khi giá vàng tăng, người dân có xu hướng mua vào nhiều hơn. Khách đến hỏi mua vàng miếng khá nhiều nhưng cửa hàng không có hàng để bán ra”, ông Hùng chia sẻ thêm. Nhiều cửa hàng vàng tại Nam Định vắng khách, không có tình trạng xếp hàng. Ảnh: Trọng Tùng Tại cửa hàng vàng Hằng Luyến, đại lý Bảo Tín Minh Châu Nam Định ghi nhận cảnh vắng lặng đến bất ngờ. Bà Trịnh Thuý Hằng (chủ cửa hàng) cho biết, cửa hàng chỉ kinh doanh vàng trang sức và vàng nhẫn nhưng nhu cầu khách mua, bán vàng hiện nay không cao. Chủ yếu khách đến mua vàng cưới hoặc nếu có mua tích trữ thì mua vàng nhẫn với số lượng ít. Tương tự, dù giá vàng đang “nóng” nhưng tại một số cơ sở kinh doanh vàng lớn khác tại Nam Định, lượng khách đến giao dịch không tăng đột biến. Chị Phạm Thảo Vy (TP Nam Định), một khách hàng đang mua vàng chia sẻ, gần đây giá vàng biến động nhiều nên chị thường cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua thêm hoặc bán ra. Chị thường chọn mua vàng nhẫn và mua ít một, vừa tầm tài chính, tránh rủi ro khi giá thay đổi nhanh.