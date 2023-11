Dàn tạo mẫu GenZ 'đổ bộ' Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông

Đặc biệt, với ý tưởng tái chế độc đáo, biến rác thải thành thời trang, cô đã gây ấn tượng mạnh và giành được giải nhất “The Best Look” tại sự kiện The Best Street Style trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2023 vừa qua.

Những trang phục từ vật liệu tái chế của Phạm Trần Thu Hằng. (Ảnh: BTC)

Thu Hằng tiếp tục lựa chọn sự Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2023 để ra mắt “đứa con” tinh thần - thương hiệu riêng của mình. Với mong muốn nhấn mạnh vào những yếu tố trẻ độc đáo, THE MAD LAB by Phạm Trần Thu Hằng sẽ mang đến bộ sưu tập “Mad 1 - Variation” lấy ý tưởng từ sự biến dị, đột biến của sinh vật.

Tuy còn trẻ nhưng nhà thiết kế Phạm Trần Thu Hằng đã khéo léo thể hiện tài hoa của mình để ra mắt giới mộ điệu những bộ cánh ấn tượng. Không dừng ở đó, cô nàng còn kỳ vọng những thiết kế của mình sẽ góp phần tạo ra xu hướng mới cho thời trang bằng những thay đổi, phát triển theo cách khó đoán định.

Với màn “ra quân” của các gương mặt nhà tạo mẫu trẻ, ban tổ chức tuần thời trang cho biết mong muốn tạo ra một “sân chơi” giúp các nhà thiết kế trẻ khẳng định và phát triển tài năng với những thiết kế sáng tạo cùng lăng kính thời trang khác biệt, độc bản của thế hệ GenZ./.

Mai Mai (Vietnam+)