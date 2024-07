Dân mạng liên tục bình luận khi Quyền Linh thơm má con gái ở tiệc sinh nhật 16 tuổi

Isaac bị chê ứng xử thiếu tinh tế, hiếu thắng sau 6 tập "Anh trai say hi", trái ngược với phản ứng tích cực của công chúng dành cho Jun Phạm, S.T Sơn Thạch trong show "Anh trai vượt ngàn chông gai". Nhiều khán giả tiếc nuối vì Isaac đứng ở "chiến tuyến" khác so với đồng đội cũ.