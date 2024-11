Đại học Harvard: Những người hạnh phúc ở tuổi trưởng thành thường có chung 3 đặc điểm này từ khi còn nhỏ

Những đứa trẻ nào có khả năng sống hạnh phúc hơn khi lớn lên? là câu hỏi mà các chuyên gia đến từ Đại học Harvard đã nỗ lực suốt 75 năm để tìm câu trả lời. Vào năm 1938, Alex Burke - Chủ tịch Bộ Y tế tại Đại học Harvard đã đề xuất một kế hoạch nghiên cứu nhằm giải mã ''bí quyết hạnh phúc'' của con người. Theo đó, các chuyên gia đã theo dõi 724 người đàn ông có hoàn cảnh khác nhau trong vòng 75 năm. Những người này được chia ra thành 2 nhóm: Nhóm 1 là những người đang là sinh viên của Đại học Harvard, nhóm thứ 2 gồm những người có hoàn cảnh khó khăn sống tại Boston. Trong suốt 75 năm, nghiên cứu này đã thay 4 người phụ trách và tốn đến 20 triệu USD để thực hiện. Thời gian trôi qua, 724 người đàn ông tham gia nghiên cứu lần lượt trưởng thành, kết hôn, thành công và phát triển theo lựa chọn của chính họ. Có những người trở thành doanh nhân, kỹ sư thành đạt, người lại sống chật vật ''không tìm được lối thoát''.



Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy những người có mối quan hệ hài hòa với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp,... thường có cơ thể khỏe mạnh hơn và cảm giác hạnh phúc hơn. Ảnh minh họa Cuối cùng, kết quả của nghiên cứu đã cho thấy sự hạnh phúc của một người không liên quan đến trình độ học vấn, địa vị, danh tiếng hay sự giàu có, mà phụ thuộc vào 3 yếu tố sau: 1. Kỹ năng xã hội tốt và kết nối chặt chẽ với xã hội

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người thường nói rằng những đứa trẻ có kỹ năng xã hội tốt thường có tương lai khá ổn. Sở dĩ như vậy vì con người luôn có tính xã hội, một khi bước vào xã hội thì hoạt động xã hội là tất yếu. Trong hoàn cảnh bình thường, những người có kỹ năng xã hội tốt thường có thể thiết lập mối liên hệ chặt chẽ hơn với các cá nhân xung quanh. Điều đó sẽ trở thành tiền đề để có được nhiều kết nối hơn, tìm ra cách giải quyết nhiều vấn đề hơn, đạt nhiều ảnh hưởng tích cực trong quá trình trưởng thành và phát triển sau này. Không chỉ vậy, điều thú vị hơn nữa là những đứa trẻ có kỹ năng xã hội vững chắc này sẽ khỏe mạnh và năng động hơn khi về già. Ngược lại, trẻ em kém kỹ năng xã hội sau tuổi trung niên tỏ ra tương đối cô đơn, chức năng thể chất suy giảm nhanh chóng, đặc biệt là chức năng não bộ. 2. Chất lượng các mối quan hệ

Trong nghiên cứu này, Đại học Harvard phát hiện ra rằng điều quyết định đến hạnh phúc của con người không phải là số lượng người thân, mà là chất lượng của các mối quan hệ ta có. Ví dụ, một số người có bạn bè ở khắp nơi trên thế giới, nhưng lại không có mối liên quan về sở thích, cảm xúc, không thể nói chuyện với nhau nên vẫn cảm thấy cô đơn bình thường. Ngược lại, có người chỉ có 1 - 2 người bạn nhưng họ thân thiết, quan tâm và san sẻ với nhau thì cảm giác hạnh phúc cao hơn rất nhiều. Do đó, khi hướng dẫn trẻ thiết lập những mối quan hệ cá nhân đầu tiên, cha mẹ nên giúp trẻ nhận ra bản chất của sự tương tác giữa con người với nhau. Đó là làm cho cả 2 cảm thấy thoải mái, vui vẻ và dễ chịu, thay vì duy trì mối quan hệ kém chất lượng. Giai đoạn nhạy cảm xã hội của trẻ chủ yếu diễn ra trong độ tuổi từ 2 đến 6. Cách trẻ kết bạn ở giai đoạn này sẽ đặt nền tảng cho việc kết bạn sau này. Trong giai đoạn này, nên đưa trẻ tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn, khuyến khích trẻ tích cực giao tiếp, dạy trẻ học cách chia sẻ và hợp tác, gương mẫu dẫn dắt, kiên nhẫn hướng dẫn, nâng cao các kỹ năng xã hội tốt của trẻ. Là cha mẹ, chúng ta không chỉ mong con mình đạt được điều gì đó trong tương lai mà còn mong chúng có thể sống hạnh phúc. Điều gì sẽ xảy ra nếu thành tích và hạnh phúc xung đột với nhau?Nên lựa chọn như thế nào? Chúng ta có nên hy sinh hạnh phúc của con cái để đạt được thành tích hay nên bám vào những thành tích không chắc chắn và hy sinh hạnh phúc? Không biết lựa chọn của bạn là gì, nhưng trên cơ sở đảm bảo hạnh phúc cho con, nhiều người sẽ cố gắng hết sức để hướng dẫn các con khám phá tiềm năng và nỗ lực đạt được thành tích của riêng mình chứ không so với một ai khác. Bởi vì hạnh phúc có thể khiến trẻ vui vẻ và giữ cho tâm trí chúng luôn ở trạng thái tích cực, giúp chúng dễ tập trung và làm việc hiệu quả hơn. Một đứa trẻ có trái tim hạnh phúc sẽ có thêm dũng khí để đối mặt với những thử thách của cuộc sống và tự tin hơn để theo đuổi ước mơ của mình. Vì hạnh phúc của con cái, các bậc cha mẹ nên ý thức về việc gìn giữ và duy trì mối quan hệ hôn nhân của mình, làm gương tốt cho con cái ngay từ khi còn nhỏ. Ảnh minh họa 3. Được yêu thương và quan tâm

Ngoài hai đặc điểm trên, các nhà nghiên cứu còn có một khám phá tuyệt vời: Nếu một người vẫn nhận thức sự yêu thương và quan tâm của người xung quanh dành cho mình, họ sẽ sống lạc quan và khỏe mạnh hơn. Một vài người sống khỏe mạnh tới hơn 80 tuổi mà vẫn giữ trí nhớ rất tốt. Ngược lại, một số khác cảm thấy không còn ai để nương tựa thì bị suy giảm trí nhớ. Các nhà nghiên cứu lý giải rằng, khi chúng ta thiết lập mối quan hệ thân mật với người yêu thương mình, chúng ta sẽ nhận được tình yêu, sự thấu hiểu và bao dung từ đối phương. Trong trường hợp này, cả hai bên luôn có bầu không khí sống rất hòa hợp và hòa hợp, đem tới những ảnh hưởng tích cực dù là tinh thần hay thể chất. Vì vậy, việc tìm được người bạn đời phù hợp để luôn ở bên, quan tâm và yêu thương nhau cũng là một việc vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người, thậm chí nó còn là sự lựa chọn quan trọng nhất. Bên cạnh đó, mối quan hệ cha mẹ - con cái ấm áp liên tục mang đến cho chúng ta niềm vui, sự hài lòng và an toàn, khiến chúng ta ngày càng hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Vì vậy, vì cuộc sống hạnh phúc trong tương lai của con cái, chúng ta phải cố gắng hết sức để duy trì mối quan hệ cha mẹ - con cái nồng ấm, để tình yêu thương, sự ấm áp này đồng hành cùng con suốt cuộc đời. Qua ba đặc điểm trên, chúng ta có thể tìm thấy một điểm chung, đó là những đứa trẻ lớn lên hạnh phúc có thể thiết lập được mối quan hệ thân thiết hơn với bạn bè, người yêu hay người thân. Là cha mẹ, nếu muốn con mình lớn lên có đặc điểm này, bạn phải giúp con thiết lập "mối quan hệ lành mạnh" ngay từ khi chúng còn nhỏ. Chỉ khi trẻ cảm nhận được niềm vui, sự hài lòng khi được hòa đồng với người khác từ cha mẹ thì trẻ mới tràn đầy hy vọng và dũng khí, đối mặt với môi trường bên ngoài với thái độ tích cực hơn và tham gia vào các hoạt động xã hội đúng đắn hơn. Theo Gia đình và xã hội