Đại diện VKS: Không có căn cứ cho rằng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chết

“Trường hợp không xác định được bị can đang ở đâu thì buộc phải tạm đình chỉ vụ án đối với bị can mà không thể ra kết luận điều tra, hoặc truy tố ra trước tòa án”, luật sư nêu quan điểm.

Đối đáp lại quan điểm bào chữa của luật sư, đại diện VKS cho rằng, căn cứ vào Khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự, quy định, CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ khi không rõ bị can ở đâu; căn cứ vào Khoản 1 Điều 247, VKS ra quyết định tạm đình chỉ khi bị can bỏ trốn mà không biết rõ bị can ở đâu; căn cứ Khoản 1 Điều 281, thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định tạm đình chỉ vụ án khi không rõ bị can, bị cáo đang ở đâu; Khoản 1 Điều 231 quy định về việc truy nã bị can khi bị can bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can ở đâu, thì CQĐT phải ra quyết định truy nã bị can.