Đại diện VKS Hà Nội: Không thể có những món quà tiền tỷ nếu không làm việc gì bên kia yêu cầu

Do đó hành vi phạm tội của các bị cáo đưa hối lộ, nhận hối lộ như cáo trạng của Viện kiểm sát quy kết là có căn cứ, đúng pháp luật.

Các bị cáo tại phiên toà.

Về quan điểm của một số luật sư nhận định cáo trạng của Viện kiểm sát áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên, lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội là không đúng, đề nghị bỏ ý kiến này.

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, về tình tiết phạm tội 2 lần trở lên trong vụ án này các bị cáo bị truy tố về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ là căn cứ vào giá trị số tiền đưa, nhận hối lộ.

"Căn cứ hướng dẫn khoản 2, Điều 8, Nghị quyết số 03 năm 2020 của hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ thì cáo trạng của VKS nhân dân tối cao áp dụng tình tiết phạm tội 2 lần trở lên đối với một số bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, không trái quy định tại Khoản 2, Điều 52 Bộ luật hình sự, do đó không có căn cứ để loại bỏ tình tiết này", đại diện Viện Kiểm sát nêu.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhắc lại vụ án xảy ra ở thời điểm dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, khi toàn Đảng, toàn dân huy động mọi nguồn lực căng mình chống dịch, thì các bị cáo lại lợi dụng hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh gây ra đã thực hiện hành vi phạm tội; do đó cáo trạng của Viện Kiểm sát áp dụng tình tiết lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội đối với nhóm bị cáo phạm tội Nhận hối lộ là có căn cứ, đúng pháp luật vì vậy không có lý do loại bỏ tình tiết này như một số luật sư nêu.

Anh Văn - Viên Minh