Đại diện Việt Nam giành giải Á hậu 4 ở Hoa hậu Toàn cầu

Sau khi được xướng tên vào top 5, Đoàn Thu Thủy tiếp tục trải qua phần thi ứng xử. Cô phải chia sẻ cảm nghĩ về câu nói nổi tiếng của bà Michelle Obama: "Failure is an important part of your growth and developing resilience. Don't be afraid to fail" (Tạm dịch: Thất bại là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành và phát triển khả năng phục hồi của bạn. Đừng sợ thất bại).

Sau khi MC đọc câu hỏi, Đoàn Thu Thủy tỏ ra bối rối. Cô thổ lộ "Tôi không hiểu câu hỏi". Mặc dù vậy, người đẹp vẫn tiếp tục chia sẻ: "Tôi không tin nổi rằng mình đang đứng ở đây. Mẹ là người truyền cảm hứng và dạy tôi rằng không bao giờ được bỏ cuộc và hôm nay tôi đã cố gắng hết sức. Tôi tin vào bản thân mình, tôi tin rằng mình có thể trở nên tốt hơn. Tôi cho rằng, nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có những thứ mình muốn trong cuộc sống".

Mặc dù không hiểu câu hỏi nhưng nhiều khán giả cho rằng câu trả lời của Đoàn Thu Thủy vẫn thể hiện được một phần thông điệp trong câu nói của bà Michelle Obama. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khẳng định khả năng tiếng Anh hạn chế đã khiến cô không thể đạt được vị trí cao hơn trong đêm chung kết.

Đoàn Thu Thủy sinh năm 1995 tại Phú Thọ, lớn lên ở Thái Nguyên. Cô cao 1,73 m nặng 56 kg, số đo hình thể 85-62-95 cm. Trước đó, cô giành giải Siêu mẫu phong cách tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015, đăng quang Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022.