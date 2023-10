‘Đại chiến’ TMĐT Trung Quốc trước lễ mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới

Trong khi đó, JD.com dự kiến bắt đầu chương trình khuyến mãi “Ngày Độc thân” vào ngày 23/10, với chủ đề “Rẻ thực chất”, gồm hơn 800 triệu sản phẩm được tung ra thị trường cho đến ngày 13/11. Đại diện công ty cho biết họ đã tăng gấp đôi kinh phí dành cho chương trình năm nay, trợ giá lên khoảng 10 tỷ NDT và miễn phí vận chuyển với đơn hàng có giá 9,9 NDT.

TikTok dừng hoạt động thương mại điện tử tại Indonesia từ ngày 5/10TikTok Indonesia cho biết sẽ chấm dứt giao dịch trên sàn thương mại điện tử vào ngày 5/10 nhằm tuân thủ quy định mới của nhà chức trách địa phương.

SCMP ghi nhận giá tiêu dùng tại Trung Quốc không thay đổi nhiều so với năm ngoái, khi chỉ số tháng 9 chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ. Thế nhưng, tâm lý tiêu dùng của người dân tại đây đang ở mức thấp. Luci Liu, cư dân Thượng Hải 27 tuổi cho hay cô không chắc mình sẽ mua gì trong dịp lễ mua sắm sắp tới, do “đã mua những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày”.

Lễ hội mua sắm trực tuyến “Ngày Độc thân” do Alibaba phát động năm 2009, là sự kiện bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới. Hoạt động săn hàng giá rẻ thường niên này ban đầu chỉ kéo dài trong 24 tiếng vào ngày 11/11, song những năm gần đây đã kéo dài thành sự kiện một tuần, từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11.

Chạy đua giao hàng nhanh

Khi thị trường đại lục đang bão hoà và cạnh tranh ở mức cao, những gã khổng lồ TMĐT cũng nhìn sang các khu vực xung quanh như Hồng Kông và Macao để mở rộng mạng lưới cung ứng, hướng đến mục tiêu “go global”.