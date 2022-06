Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Bớt thời gian dành cho thế giới ảo để sống thật với gia đình mình hơn

16 phút trước Sản phẩm - Tiêu dùng

“Your look – Your sight, We care!” chính là kim chỉ nam mà AR GROUP - một trong những tập đoàn đứng đầu ngành khúc xạ và mắt kính tại Việt Nam - luôn chú trọng đặt lên hàng đầu. Với sứ mệnh giúp mọi người dân Việt Nam được sở hữu mắt kính chính hãng cũng như được chăm sóc “cửa sổ tâm hồn” cả về sức khỏe và thời trang, AR GROUP đã phát triển hệ thống cửa hàng mắt kính chính hãng cao cấp Mega Hut, được điều hành bởi công ty OPTICAL 20/20 - thành viên của AR GROUP.