'Đại bàng' Hàn Quốc làm tổ ở Việt Nam, lĩnh vực nào mạnh nhất?

Các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc đều đang hoạt động mạnh tại Việt Nam và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu, giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu, rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu đặc biệt là trong các lĩnh vực: Điện tử, ô tô, cơ khí, luyện kim, hóa chất, dệt may, da giày…

Đặc biệt từ sau khi Samsung và LG đầu tư vào Việt Nam, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Hiện ngành này chiếm tỷ trọng gần 20% giá trị toàn ngành công nghiệp.

Có sự tăng trưởng này nhờ vào quan hệ thương mại chặt chẽ giữa hai nước. Hàn Quốc hiện là một trong số ít quốc gia đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương với Việt Nam. Hai nước đã cùng tham gia các FTA như: Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA); Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).