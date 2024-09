Đà Nẵng mưa trắng trời, đường phố mênh mông nước

Mưa lớn kéo dài trong sáng nay 18/9 khiến nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng bị ngập, phương tiện chết máy hàng loạt, giao thông gặp khó trong giờ cao điểm. Ghi nhận của phóng viên, tối 17/9 đến sáng sớm 18/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại thành phố Đà Nẵng có mưa lớn, một số tuyến đường như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Hải Phòng bị ngập. Tại giao lộ Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Hải Phòng, nước không thoát kịp, phương tiện tham gia giao thông di chuyển khó khăn. Hình ảnh ghi nhận lúc 6h15 ngày 18/9. Dự báo từ đêm nay 18/9 đến 20/9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ có đợt mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm. Đường ngập khiến tình hình giao thông tại nhiều tuyến đường hết sức khó khăn, người đi xe máy lách qua từng khe hẹp giữa các ô tô để thoát khỏi đoạn đường ngập, tắc. Nhiều xe máy phải di chuyển nhích từng chút trên vỉa hè để tránh chỗ ngập nước sâu trên đường Lê Duẩn. Nhiều người đi xe máy không thể di chuyển, phải đứng chờ nước rút. Rất nhiều phương tiện chết máy, người dân cố gắng dắt xe vượt qua đoạn đường ngập nước. Người dân sinh sống, kinh doanh trên đường Lê Duẩn (quận Thanh Khê) dựng "đê" ngăn nước tràn vào nhà. Đường Nguyễn Văn Linh giao Hàm Nghi (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) cũng rơi vào tình trạng lênh láng nước. Tại đây nhiều đoạn ngập hơn nửa bánh xe máy. Người dân vất vả di chuyển. Đường Núi Thành (gần quảng trường 29 tháng 3) cũng rơi vào tình trạng ngập úng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 22h ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25-30km/h. Đến đêm 18/9, hình thái trên mạnh lên thành bão số 4 ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h. Ngày 19/9, bão số 4 cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 160km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.