Đà Lạt hút khách từ mùa quả hồng đặc sản

Chị Lan Anh (chủ vườn hồng Lễ Vân) cho biết, hiện nhà vườn đang nuôi quả hồng cho chín vàng đều để làm nguyên liệu sản xuất hồng treo gió (theo công nghệ Nhật Bản) vào thời điểm thích hợp, khi mùa mưa kết thúc hoàn toàn. Song song đó, nhà vườn mở cửa cho khách tự do tham quan, chụp ảnh vườn hồng đang độ đẹp nhất trong năm.



Chị Lê Châu (chủ quán cafe The Lạt Vintage, Đà Lạt) cho biết, trong khuôn viên quán có cây hồng trĩu quả và đang độ chín vàng đã thu hút rất nhiều khách đến chụp ảnh. Đã có thương lái đến hỏi mua quả hồng nhưng chị không bán, để dành cho khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm hái hồng chín cây như người Đà Lạt.



Tại các vùng ngoại ô Đà Lạt như xã Xuân Trường, xã Trạm Hành, diện tích vườn hồng nhiều hơn. Thời điểm này các nhà vườn bắt đầu thu hoạch hồng để làm hồng giòn hoặc hồng treo, hồng sấy. Tuy nhiên, một số cơ sở kinh doanh, nhà vườn vẫn để dành, tận dụng vườn hồng để làm sản phẩm du lịch thu hút du khách đến tham quan. Dọc tuyến đường từ trung tâm Đà Lạt đến vùng Cầu Đất (xã Xuân Trường, xã Trạm Hành) đã hình thành tuyến tham quan với nhiều điểm trải nghiệm vườn hồng, tìm hiểu công nghệ hồng treo gió rất hút khách mỗi khi vào mùa thu hoạch.



Chị Bảo Trang (du khách Hà Nội) chia sẻ, mùa thu ở Đà Lạt có đặc trưng riêng, khác với Hà Nội là những vườn hồng chín vàng trĩu quả rất đẹp. Do mê chụp ảnh, chị đã đặt phòng tại một cơ sở lưu trú có cây hồng trong vườn để dễ dàng chụp ảnh và ăn hồng chín.



Theo thống kê của UBND thành phố Đà Lạt, thống kê trong 9 tháng đầu năm 2023, Đà Lạt đón hơn 5 triệu lượt khách (khách qua lưu trú ước đạt hơn 4 triệu lượt), tăng 18,53% so với cùng kỳ và đạt 78,47% kế hoạch.



Trong những tháng cuối năm, thành phố Đà Lạt tiếp tục vận động, khuyến khích các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch vườn, du lịch canh nông để thu hút du khách đến với Đà Lạt. Đồng thời, thành phố tiếp tục đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch; khuyến khích liên kết các tuyến du lịch trong nước và quốc tế theo mô hình các tam giác phát triển du lịch chất lượng cao.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan cho biết, thành phố định hướng đẩy mạnh loại hình du lịch thế mạnh của địa phương như du lịch canh nông, du lịch chất lượng cao và đặc biệt là du lịch xanh trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố mở rộng các loại hình du lịch gắn với văn hóa của người Đà Lạt, đặc biệt trong bối cảnh những tháng cuối năm 2023 sẽ diễn ra các hoạt động chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Nguyễn Dũng