Đã khởi tố 1 đối tượng liên quan vụ giả danh giáo viên, nhân viên y tế lừa đảo phụ huynh

Liên quan đến việc tiếp cận tiến độ giải quyết các vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới thủ đoạn giả mạo giáo viên, nhân viên y tế gọi điện, lừa đảo phụ huynh, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Trưởng Phòng Tham mưu (Công an TP) thông tin, theo báo cáo, Công an quận 5 đã tiếp nhận và làm việc với 4 phụ huynh đến trình báo cơ quan Công an về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 340.000.000 đồng.