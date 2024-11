Đã có hơn 3 triệu người dùng trải nghiệm 5G

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa cho biết, sau 15 ngày chính thức ra mắt, mạng 5G Viettel đã có 3 triệu người dùng. Trong đó Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng được ghi nhận là 5 địa phương tập trung nhiều khách hàng 5G nhất, chiếm gần 50% tổng số thuê bao hiện có, đại điện Viettel cho hay. So với mạng 4G được khai trương cách đây hơn 7 năm, tốc độ tăng trưởng người dùng của 5G đang cao gấp đôi, theo đó, mốc 3 triệu khách hàng dùng 4G Viettel đạt được sau 1 tháng chính thức thương mại hoá. Viettel Telecom cho biết, mặc dù không bắt buộc phải hoà mạng gói cước, nhưng hệ thống đã ghi nhận có hàng trăm nghìn lượt đăng ký gói 5G chỉ trong vòng 2 tuần qua. Phần lớn khách hàng chuyển đổi sang sử dụng gói 5G để trải nghiệm tốc độ rất nhanh của 5G. Đồng thời, trong trường hợp khách hàng di chuyển tới khu vực chỉ có sóng 4G thì vẫn hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ bình thường. Hiện tại, Viettel cung cấp 11 gói trả trước, 8 gói trả sau 5G được thiết kế với chi phí chỉ tương đương gói 4G, nhưng dung lượng gấp 2 kèm theo miễn phí kho nội dung. Với mạng 5G, lần đầu tiên Viettel cung cấp những gói dung lượng lớn lên tới 50GB/ngày, cho phép khách hàng truy cập internet di động gần như “không giới hạn”. 5G là công nghệ mới, được triển khai diện rộng trên thế giới từ năm 2020-2021. Thời gian đầu cung cấp, các nhà mạng trên thế giới đều ưu tiên triển khai 5G tại các khu vực có đời sống xã hội phát triển, tập trung khách hàng sở hữu máy 5G và có nhu cầu truy cập internet nhiều. Ghi nhận tại các nước tiên phong trong việc triển khai 5G như Anh, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc… cũng tập trung phủ sóng 5G tại thành thị, sau đó lan dần ra các vùng nông thôn. Số trạm 5G triển khai năm đầu tiên chỉ bằng 20% đến 50% số trạm 4G. Sau 5 năm triển khai, đến nay vùng phủ mạng 5G hiện mới tương đương 60-80% so với 4G. Tại Anh, thời điểm 5G mới ra mắt năm 2019, nhà mạng EE chỉ phủ sóng tại 16 thành phố, trong đó có 4 thành phố thủ phủ đầu tiên được phủ 5G là London, Cardiff, Edinburgh, Belfast Birmingham và Manchester. Khi mới khai trương, 1500 trạm đầu tiên mà EE nâng cấp lên 5G chỉ chiếm 25% tổng dữ liệu trên toàn mạng, nhưng chỉ phủ sóng 15% dân số của Vương quốc Anh. Tại Việt Nam, Viettel là nhà mạng đầu tiên vừa triển khai 5G cũng đã phủ sóng tại thủ phủ của 63 tỉnh/thành phố - những nơi sẽ ứng dụng 5G nhiều như cơ quan hành chính, khu du lịch, bệnh viện, cảng biển, sân bay, trường đại học với số trạm tương đương 18% mạng 4G ở thời điểm khai trương (6.500 trạm 5G so với 36.000 trạm 4G). 5G sử dụng băng tần cao hơn 4G (5G dùng 2.6Ghz, 4G dùng 1.8GHz), suy hao trên tần số 2.6Ghz lớn hơn suy hao trên tần số 1.8Ghz nên 5G có vùng phủ hẹp hơn so với 4G từ 15 – 20%. Đó là nguyên nhân khiến vùng phủ 5G thời gian đầu khai trương chưa được rộng, nhưng việc tiên phong cung cấp mạng 5G thương mại vẫn được đánh giá là bước tiến quan trọng trong công nghệ viễn thông tại Việt Nam. Thời gian tới, khi hạ tầng được mở rộng và tối ưu hóa, trải nghiệm 5G sẽ ngày càng ổn định hơn. Việc triển khai 5G không chỉ phục vụ người dùng cá nhân mà còn mở ra tiềm năng phát triển các dịch vụ thời gian thực, có thể tạo ra nhiều ứng dụng đột phá trong tương lai, Viettel cho biết thêm.