Cựu Vụ phó Bộ Thông tin và Truyền thông nhận quà Tết 1 tỷ đồng từ AIC

Theo cơ quan điều tra, sau khi tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, Nguyễn Trọng Đường đã nhận 1 túi quà Tết của Phó Tổng Giám đốc AIC, bên trong có 1 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCER) thuộc Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT), Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị có liên quan. C03 đề nghị truy tố 13 bị can về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có các bị can như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC, Nguyễn Trọng Đường, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ TT&TT, nguyên giám đốc VNCERT... Theo kết luận điều tra, VNCERT được Bộ TT&TT giao là chủ đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật số nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối internet quốc tế. Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, điều hành hoạt động của AIC và các công ty trong hệ sinh thái AIC. Ngay từ giai đoạn lập dự án trên, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cử Nguyễn Văn Thế (Trưởng ban KT7 thuộc AIC) phối hợp với VNCERT xây dựng danh mục trang thiết bị, phần mềm dự kiến sẽ mua sắm và ấn định giá đầu ra. Đồng thời, đàm phán giá đầu ra với các hãng bán hàng để đảm bảo AIC được lợi nhuận 40% và được định hướng là đơn vị sẽ trúng đấu thầu. Bị can Nguyễn Trọng Đường. Trong giai đoạn đấu thầu, bị can Đường thành lập Ban Quản lý dự án, chỉ đạo phối hợp với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu có lợi cho AIC, tạo điều kiện cho AIC sử dụng "quân xanh", "quân đỏ". Nhờ đó AIC đã trúng gói thầu số 8. Đối với gói thầu số 8, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định, hậu quả thiệt hại của vụ án là hơn 17 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Trọng Đường khai, khoảng giữa năm 2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT lúc đó là ông Trương Minh Tuấn chỉ đạo Đường gặp ông Nguyễn Ngọc Duyên (Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính) hướng dẫn thủ tục để lập và triển khai dự án trên. Bị can Nguyễn Trọng Đường hiểu AIC sẽ là đơn vị cung cấp thiết bị của dự án. Về việc phân chia các gói thầu, bị can Đường khai, ngay tại giai đoạn đề nghị phê duyệt dự án, bị can Đường đã chủ động chỉ đạo nhân viên VNCERT tách phần thuê mua dịch vụ và đường truyền thành các gói thầu riêng, tách rời gói thầu mua sắm trang thiết bị và phần mềm để hạn chế việc AIC là tổng thầu, sẽ làm giảm hiệu quả và mất thêm chi phí cho AIC. Sau khi đấu thầu, vào dịp Tết Nguyên đán năm 2019, ông Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc AIC) gọi điện hẹn chúc tết. Do không có mặt tại cơ quan nên bị can Nguyễn Trọng Đường đã nhận túi quà từ bộ phận lễ tân VNCERT. Sau khi nhận túi quà tết, bị can Đường kiểm tra thì thấy có số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền này, bị can Đường sử dụng cá nhân 200 triệu đồng, phần còn lại, ông giao cho Dương Thị Minh (kế toán trưởng VNCERT) chia cho các thành viên tham gia dự án và sử dụng phục vụ các hoạt động chung của VNCERT. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Trọng Đường thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác làm rõ bản chất vụ án. Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Trọng Đường đã nộp khắc phục 600 triệu đồng, có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2, 3, nhiều bằng khen, giấy khen... Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử căn cứ các tình tiết nêu trên để xem xét khi lượng hình. Minh Tuệ