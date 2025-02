Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc bị cáo buộc lừa đảo hơn 66 tỉ đồng

Trong lúc các bị can đang nhận làm giấy tờ đất cho bà Trung thì phát hiện diện tích thực tế của thửa đất trên dư ra 3 ha so với nguồn gốc đất. Hằng và Mót bàn bạc thống nhất lấy phần đất dư bán cho ông Lê Văn Thiện và ông Hồ Viết Tuấn (cùng ngụ TP HCM) - là những người quen của ông Mót - để lấy 11 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Tuấn và ông Thái Duy Châu (ngụ TP HCM) có nhu cầu cần làm giấy tờ cho 2 thửa đất diện tích 4,2 ha và 1,25 ha đã mua trước đó tại khu Bãi Trường, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc nên nhiều lần chuyển tiền cho Hằng hơn 14,55 tỉ đồng để làm giấy tờ đất. Biết không thể làm giấy tờ đất được nhưng Hằng vẫn nhận tiền và chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang kết luận bị can Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng biết rõ các thửa đất là đất rừng, đất do nhà nước quản lý, không thể làm giấy CNQSDĐ được nhưng vẫn nhận lời làm giấy và bán cho các bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền gần 66 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hằng còn gian dối nhận làm giấy tờ đất và vay tiền rồi chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại khác gần 30,5 tỉ đồng. Hành vi của các bị can đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, bị can Hằng bị cáo buộc chiếm đoạt 96,44 tỉ đồng. Bị can Mót phải chịu trách nhiệm hình sự chung với Hằng số tiền gần 66 tỉ đồng.