Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình: Một thời vang danh, cuối đời lao lý

Nhóm cổ đông do ông Bình làm đại diện từng nắm giữ 10,25% vốn điều lệ của DongA Bank và nhóm cổ đông là người thân của ông Bình từng nắm giữ 7,7% vốn điều lệ DongA Bank.

Ngày 10/12/2016, Ngân hàng TMCP Đông Á đã phát đi thông cáo gửi cổ đông, đối tác, khách hàng, báo chí về việc ông Trần Phương Bình – nguyên Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á cùng với 3 nhân viên của ngân hàng này bị bắt giữ. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C46) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân cùng với 3 nhân viên khác của ngân hàng này do vi phạm pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã quyết định đình chỉ quyền, nghĩa vụ của ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân tại DongABank. Quyết định này được đưa ra sau khi Ngân hàng Nhà nước thanh tra toàn diện về hoạt động của Đông Á từ năm 2012 trở về trước. Kết luận thanh tra cho thấy DongABank đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động.

Ông Trần Phương Bình từng là nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng, đại gia kim tiền bậc nhất Việt Nam. Song do mắc sai phạm mà ông đã vướng vòng lao lý, phải trả giá bằng bản án chung thân.

Xem thêm: