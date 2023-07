Cựu PGĐ Công an Hà Nội: 'Rất đau lòng nhưng tôi ngu phải chịu'

Ông Tuấn bảo: "Khi đó tôi choáng. Mình là người giúp, là người trung gian chuyển tiền, làm em mình mất đống tiền".

Đến ngày 21/12/2022, ông Tuấn mới gặp được Hoàng Văn Hưng và lúc này, anh ta đã chuyển công tác nhưng vẫn nói phụ trách viết báo cáo vụ án và "bắt Sơn là bất khả kháng".

"Anh tả buổi họp 3 ngành cụ thể, Cơ quan điều tra thế nào, Viện Kiểm sát nói sao, Vụ trưởng chưa cầm tiền nhưng ủng hộ, nói chứng cứ yếu... Bên Cục lại nói phải bắt, lăn tăn tài liệu chứng cứ thì vào là khai hết. Hưng nói chỉ cần Sơn giữ vững bản lĩnh như ngoài này thì có thể cứu, hoặc đình chỉ hoặc thay đổi tội danh", bị cáo Tuấn nói.

Nói thêm về lần đưa hối lộ cuối cùng 450.000 USD, ông Tuấn cho hay đựng trong cặp da, chia làm 2 phần, một phần 350.000 USD cho Viện Kiểm sát và một cọc 100.000 USD cho lãnh đạo Vụ như bị cáo Hưng yêu cầu nhưng cựu điều tra viên bác bỏ nói trong cặp chỉ là 4 chai rượu.

"Trơ tráo quá, anh em mình được biếu hàng trăm, hàng nghìn chai rượu rồi, không ai đưa vào cặp số cả. Mình cũng đi biếu hàng trăm chai, trừ khi là rượu vang ở trong cặp của nó chứ chả ai cho rượu vào cặp cả", cựu Thiếu tướng bức xúc.

Trước đó, chiều 17/7, trong phần tự bào chữa, bị cáo Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng phòng Chính trị hậu cần (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an), cựu điều tra viên chính thụ lý vụ án "chuyến bay giải cứu", cho rằng cơ quan điều tra đã bỏ lọt hành vi phạm tội của ông Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Cựu điều tra viên này phân tích, giai đoạn từ tháng 2 - 10/2022, ông Tuấn nhiều lần yêu cầu Hằng chuyển tổng cộng 1,8 triệu USD để "chạy án". Cơ quan tố tụng nếu xác định ông Tuấn không chuyển số tiền đó cho ai, cần xử lý ông Tuấn về hành vi lừa đảo.