Cựu giám đốc khai giúp AIC trúng 3 gói thầu nhưng chỉ được tặng thuốc nhuộm tóc

Trần Văn Tuynh khai giúp Công ty AIC của bà Nhàn trúng thầu tại 3 bệnh viện ở Bắc Ninh nhưng không được nhận tiền, chỉ được tặng thuốc nhuộm tóc, mỹ phẩm. Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC). Chủ tọa xét hỏi các bị cáo. Sau khi công bố bản cáo trạng, HĐXX bắt đầu thẩm vấn các bị cáo. Khai báo đầu tiên, Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Công ty Sông Hồng, thừa nhận vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại 22 tỷ đồng như cáo trạng quy kết. Tuy nhiên, Hưng khai giai đoạn Công ty Sông Hồng đấu thầu tại Bắc Ninh, bị cáo là Phó giám đốc phụ trách chuyên môn, chỉ làm các công việc liên quan mua sắm thiết bị rồi bán lại cho 3 bệnh viện tuyến huyện ở Bắc Ninh. Những việc khác do Chủ tịch Công ty Sông Hồng (đã mất) phụ trách nên Hưng không biết. Bị cáo Hưng cũng thừa nhận sau khi đấu thầu, trúng thầu tại 3 bệnh viện, đã rút 6 tỷ đồng, đưa cho Chủ tịch Công ty Sông Hồng để vị này đi "cảm ơn" lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh (Ban Quản lý). Giám đốc Ban Quản lý khi đó là bị cáo Trần Văn Tuynh thừa nhận việc này, khai đã nhận 6 tỷ đồng từ Công ty Sông Hồng rồi mang 2,8 tỷ đi cảm ơn các lãnh đạo tỉnh. Tuynh khai, trong quá trình làm giám sát xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh vào năm 2012, bị cáo quen biết với Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Công ty Sông Hồng. Sau đó, Hưng nói chuyện với Tuynh về 6 dự án xây dựng bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đang gặp khó khăn về nguồn vốn dẫn đến việc xây dựng các bệnh viện này bị chậm trễ, thi công kéo dài. Mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh thời điểm này muốn xin nguồn vốn về cho tỉnh để thực hiện các dự án. Do có quen biết từ trước nên năm 2013, Đặng Tiến Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (đã chết năm 2021) đặt vấn đề với Tuynh về việc Phong có nhiều mối quan hệ sẽ tác động các bộ, ngành Trung ương để xin được nguồn vốn cho các địa phương, trong đó có lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Bị cáo Trần Văn Tuynh khai báo tại tòa. Sau đó, Tuynh báo cáo lại việc này cho lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Nhân Chiến và Nguyễn Tử Quỳnh. Khi được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Phong đã đưa cho Tuynh 4,5 tỷ đồng và Lã Tuấn Hưng đưa cho Tuynh 1,5 tỷ đồng (tổng cộng 6 tỷ đồng) để nhờ cảm ơn. Sau khi nhận tiền từ lãnh đạo Công ty Sông Hồng, vào các dịp lễ Tết, Tuynh biếu bị cáo Chiến, Quỳnh mỗi người 1 tỷ đồng. Khi bị cáo Nguyễn Hạnh Chung, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh sắp chuyển công tác, Tuynh biếu 500 triệu đồng. "Lúc đó Chung chuẩn bị chuyển công tác, bị cáo gọi điện cho Phong để thông báo về việc này. Phong bảo anh đưa cho anh Chung 500 triệu giúp em, sau này anh em mình tính sau", bị cáo Tuynh khai. Cũng trong khoảng cuối năm 2013, Nguyễn Thị Thanh Nhàn gọi điện cho Tuynh đặt vấn đề Nhàn sẽ tác động bộ, ban, ngành Trung ương để xin phê duyệt nguồn vốn bổ sung cho các dự án về y tế tại tỉnh Bắc Ninh. Sau khi xin được vốn, Công ty AIC được tham gia đấu thầu và trúng thầu cung cấp thiết bị y tế cho 6 gói thầu tại 6 bệnh viện. Tuynh đề nghị Nhàn gặp, báo cáo xin ý kiến lãnh đạo tỉnh vì các gói thầu này đã có kế hoạch triển khai và có nhà thầu khác đã đăng ký thực hiện. Tuynh khẳng định dù giúp Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu tại 3 bệnh viện nhưng bị cáo không nhận được tiền cảm ơn. "Nhàn chỉ tặng bị cáo thuốc nhuộm tóc, mỹ phẩm, còn tiền thì không", bị cáo khai. Trần Văn Tuynh khai lý do giúp AIC trúng thầu cũng tương tự như Công ty Sông Hồng, vì 2 doanh nghiệp này đều "có công xin vốn Trung ương cho tỉnh" trong bối cảnh Bắc Ninh khó khăn về nguồn vốn. Theo cáo trạng, do quen biết từ trước với ông Trần Văn Tuynh khi đó là Giám đốc Ban quản lý dự án, ông Đặng Tiên Phong, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Sông Hồng (đã chết năm 2021) đặt vấn đề để trúng các gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại các dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ông Phong nói có nhiều mối quan hệ nên sẽ tác động bộ, ngành trung ương xin vốn bổ sung cho Bắc Ninh. Ông đặt điều kiện, sau khi được duyệt bổ sung vốn, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Ban quản lý dự án phải cho công ty của ông Phong tham gia đấu thầu, trúng thầu và thực hiện các gói thầu thiết bị y tế tại 6 bệnh viện này. Ông Tuynh đồng ý, nhưng sau đó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Công ty AIC) cũng liên hệ với nội dung tương tự. Do biết bà Nhàn có quan hệ với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Trung ương nên Tuynh báo lại việc này cho ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Công ty AIC. Hai bên sau đó thống nhất "để tránh va chạm", Công ty Sông Hồng sẽ thực hiện 3 gói thầu tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ, còn Công ty AIC thực hiện 3 gói tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài. Sau khi trúng thầu, hai công ty AIC và Sông Hồng bắt đầu đưa tiền cảm ơn dàn lãnh đạo tỉnh. Ông Tuynh bị cáo buộc được chi tiền ngoài hợp đồng 6 tỷ đồng, số tiền này để cảm ơn lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, ông Tuynh chỉ chi 2,8 tỷ đồng cho lãnh đạo tỉnh, còn lại 3,2 tỷ đồng giữ lại cá nhân.