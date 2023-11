Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức hầu tòa tội tham ô và rửa tiền

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm hai bị can liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú hồi tháng 9/2022 làm 32 người chết, là: Vũ Trường Sơn, từng công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Phạm Quốc Hùng, phó trưởng Công an phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một).