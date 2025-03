Cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tìm nơi an toàn cất 'túi quà' 10 tỷ đồng

Tháng 7/2023, Nguyễn Văn Hậu (Hậu "pháo") tổ chức liên hoan tại nhà riêng, mời cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cùng một số người tham gia. Khi Thành ra về, ông Mạnh (lái xe của Thành) nói “lái xe của Hậu có đưa 2 túi quà”.

Sáng hôm sau, Thành kiểm tra và thấy trong 2 túi quà của Hậu đưa có tổng số tiền 10 tỷ đồng. Thành gọi điện thoại cho Hậu hỏi “em chuyển cái gì cho thằng Mạnh đấy”, Hậu nói “cái này bọn em hỗ trợ, các anh phải chi tiêu chung rất nhiều việc”.

Thành nói “các anh không lấy được đâu, không phải làm thế”. Thành khai nhiều lần muốn gặp Hậu để đưa lại số tiền này nhưng không gặp được nên vẫn để 2 túi tiền tại nhà riêng của mình.

Đến tháng 3/2024, Thành giao Mạnh cất tiền lên xe ô tô nhưng Mạnh nói “để ở xe không an toàn”. Sau đó, Thành gọi Đỗ Trung Hiếu, thư ký của Thành đến nhà riêng và giao Hiếu mang túi tiền đựng trong túi nilon màu đen đến phòng làm việc của Thành tại UBND tỉnh, Hiếu can ngăn vì để ở trụ sở không an toàn.

Vì vậy, Thành điện thoại cho ông Nguyễn Văn Hưng, là thông gia với Thành và trao đổi “nếu tôi đi vắng thì anh ở nhà cùng với Hiếu cất giúp cho tôi các túi này, khi nào tôi cần tôi điện thoại thì phải mang đến cho tôi ngay”.

Ông Hưng chuyển các túi tiền bằng xe ô tô của mình để đưa về nhà cất giữ.

Về khoản tiền này, Hậu khai muốn nhờ Thành điều chỉnh lại bảng giá đất tại vị trí kho vận và đất tại xã Yên Lập thuộc dự án chợ đầu mối để giảm giá tiền Hậu phải nộp cho phù hợp.