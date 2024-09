Cựu Chủ tịch Nhà Xuất bản Giáo dục nhận quà biếu 4,5 tỷ Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sau khi nâng đỡ Công ty Giấy Minh Cường Phát trúng thầu, dịp 20/11 mỗi năm, cựu Chủ tịch Nhà Xuất bản Giáo dục được giám đốc công ty cảm ơn tổng số tiền 4,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra, ông Thái nhận hối lộ 24,9 tỷ đồng từ Tô Mỹ Ngọc (Chủ tịch Công ty Cổ phần Giấy Phùng Vĩnh Hưng) và Nguyễn Trí Minh (Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát). Để Công ty Minh Cường Phát được cung cấp giấy cho NXB Giáo dục, Nguyễn Trí Minh đã đến gặp và đề nghị Thái tạo điều kiện giúp đỡ. Từ năm 2017 - 2020, Minh nhiều lần đưa cho ông Thái số tiền 4,9 tỷ đồng để Thái giúp Công ty Minh Cường Phát trúng 5 gói thầu, gói mua sắm trị giá hơn 209 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu gói thầu số 6, ngày 1/9/2017, Minh từ TP.HCM ra Hà Nội. Khi ra Hà Nội, Minh đến ngân hàng BIDV, rút 400 triệu đồng đựng vào túi nilon màu đen. Sau đó, Minh đi taxi đến NXB Giáo dục. Bị can Nguyễn Đức Thái. Trên đường đi, Minh mua hộp bánh trung thu, đựng trong túi giấy loại to và để kèm túi tiền trong đó. Đến nơi, Minh vào phòng làm việc của Nguyễn Đức Thái và ngồi ở ghế, đặt túi quà bên trong có số tiền 400 triệu đồng dưới bàn uống nước. Một lần khác vào ngày 17/11/2017, Minh ra Hà Nội, rút 2,5 tỷ đồng ở ngân hàng rồi đựng trong túi nilon màu đen. Trên đường đến NXB Giáo dục, Minh mua bánh và rượu, để cùng với túi tiền trong túi giấy lớn rồi vào phòng làm việc của ông Thái. Minh đặt túi quà dưới bàn uống nước và nói: “Em có chút quà biếu anh và nhân viên nhân dịp lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11, cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em hợp tác thời gian qua. Hàng hoá công ty em giao nhận vẫn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh và phục vụ tốt”. Thái nói: “Cố gắng làm tốt, đừng để trục trặc gì xảy ra". Sau vài câu thăm hỏi xã giao, Minh ra về. Ngoài ra, từ năm 2018 đến 2020, Minh tiếp tục đưa 2 tỷ đồng để cảm ơn Nguyễn Đức Thái. Cụ thể, khoảng tháng 10, tháng 11/2018, trước ngày lễ Nhà giáo Việt Nam, Minh chuẩn bị từ nhà số tiền 1 tỷ đồng, để vào túi nilon tối màu rồi cho vào cặp da. Khi đến Hà Nội, Minh mua bánh, rượu ngoại, đựng trong túi giấy màu trắng và để tiền đã chuẩn bị vào trong túi quà. Khi vào phòng làm việc của Thái, Minh nói “Công ty em có chút quà chúc mừng anh và nhân viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam” và đặt túi quà lên bàn. Thái nói "Anh cảm ơn". Sau đó, Minh chào Thái và ra về. Khoảng tháng 10, 11/2019 và tháng 10, 11/2020, Minh đến gặp và đưa Thái 500 triệu đồng/lần tại phòng làm việc của Thái ở NXB Giáo dục. Việc chuẩn bị túi quà, chuẩn bị tiền và việc gặp gỡ cũng tương tự như năm 2018. Mục đích Minh đưa tiền cho Thái để cảm ơn Thái đã tạo điều kiện trúng các gói thầu và cũng để nhờ Thái quan tâm, tạo điều kiện giúp cho Công ty Minh Cường Phát sau này. Minh Tuệ