HĐXX nhận định, quá trình công tác ông Nguyễn Nhân Chiến có nhiều đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh, vì vậy được xem xét tình tiết giảm nhẹ. Chiều 1/11, sau 4 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên 13 bị cáo trong vụ án sai phạm liên quan đấu thầu thiết bị tại 6 bệnh viện ở địa phương. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 13 bị cáo sai phạm liên quan đấu thầu thiết bị tại 6 bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tội Nhận hối lộ: Bị cáo Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, 54 tháng tù (4,5 năm tù); bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh 36 tháng tù (3 năm); bị cáo Nguyễn Hạnh Chung, cựu Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh 24 tháng tù (2 năm); bị cáo Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng y tế 42 tháng tù. Cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến lĩnh 4,5 năm tù. Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ: Bị cáo Nguyễn Văn Nhường, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh 26 tháng tù. Tội Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng: Bị cáo Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC 10 năm tù; Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Hồng 24 tháng tù; Nguyễn Đằng An, cựu Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng Y tế, Sở Y tế Bắc Ninh 30 tháng tù. Nguyễn Kim Huân, cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế, Sở Y tế Bắc Ninh 18 tháng tù; Đặng Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value 24 tháng; Nguyễn Viết Toản, nhân viên Công ty AIC 24 tháng tù; Nguyễn Đăng Linh, nhân viên Công ty AIC 18 tháng tội. Các bị cáo nghe HĐXX luận tội. Theo nhận định của HĐXX, đây là vụ án đồng phạm giản đơn giữa các nhóm bị cáo với nhau. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn lợi dụng mối quan hệ quen biết với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để được trúng thầu tại 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 3 Bệnh viện đa khoa các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài. Từ đó dẫn đến sai phạm của các bị cáo trong việc đấu thầu, gây thiệt hại cho nhà nước. HĐXX nhận định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty AIC thực hiện hành vi độc lập trong việc đưa hối lộ nhưng phải chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC và các công ty trong hệ sinh thái của Công ty AIC. Bị cáo Lã Tuấn Hưng thông đồng, cấu kết với nhóm lãnh đạo tỉnh để được trúng thầu và phối hợp với Trần Văn Tuynh… thực hiện các hành vi sai phạm để công ty của Hưng trúng thầu 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 3 Bệnh viện đa khoa Quế Võ, Yên Phong và Tiên Du. Về hành vi của bị cáo Trần Văn Tuynh, HĐXX xét thấy bị cáo là đại diện chủ đầu tư, phải có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị cho các dự án. Nhưng vì động cơ vụ lợi, Tuynh đã nhận tiền và đưa tiền cho bị cáo Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Hạnh Chung để tạo điều kiện cho nhóm công ty của Lã Tuấn Hưng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn được trúng thầu. Bị cáo Nguyễn Nhân Chiến thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh quyết định về chủ trương phân chia, tạo điều kiện cho Công ty AIC và nhóm công ty của Lã Tuấn Hưng trúng thầu. Số tiền bị cáo nhận hối lộ nhiều nhất nên có vai trò cao nhất. Các luật sư tham gia bào chữa cho 13 bị cáo. Tiếp đến, bị cáo Trần Văn Tuynh trực tiếp đề xuất, phân chia, triển khai thực hiện các gói thầu trái pháp luật và nhận tiền của các công ty trúng thầu để chia cho các bị cáo khác, số tiền bị cáo hưởng lợi ít hơn bị cáo Chiến nên có vai trò sau bị cáo Chiến. Đối với các bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh và Nguyễn Hạnh Chung khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Y tế đã đồng ý với chủ trương của bị cáo Chiến, tuy nhiên bị cáo Chung chỉ tham gia dự án ở giai đoạn đầu, các bước tiếp theo của dự án bị cáo không tham gia thực hiên nên có vai trò thấp hơn các bị cáo khác… Về hình phạt, theo HĐXX, các bị cáo bị truy tố ở điều khoản có khung hình phạt cao, số tiền gây thiệt hại lớn, một số bị cáo có nhân thân xấu nên cần cách ly các bị cáo khởi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy cần xem xét vị trí, vai trò, số tiền gây thiệt hại, số tiền thu lợi bất chính, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo cụ thể để có mức hình phạt tương ứng với mức độ tội phạm gây ra. Trong đó, HĐXX xác định các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn phạm tội nhiều lần, không có và có ít tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã bị xét xử nhiều lần, các bị cáo bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra nên cần xử lý nghiêm để đảm bảo răn đe và phòng ngừa chung. Các bị cáo Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Trần Văn Tuynh, Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Hạnh Chung có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong quá trình tố tụng đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, quá trình công tác có nhiều thành tích cao, các bị cáo đã chủ động nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ và đã bồi thường thiệt hại do mình gây ra. Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Văn Nhường, Nguyễn Hạnh Chung, Trần Văn Tuynh, quá trình công tác đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, giai đoạn 2015 – 2020, nền kinh tế của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Riêng về lĩnh vực y tế, trong bối cảnh thiếu vốn để xây dựng các dự án BVĐK tuyến huyện, các bị cáo nóng vội muốn sớm hoàn thiện cơ sở vật chất cho các Bệnh viện mới xây nhằm đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người dân nên cũng là nguyên nhân dẫn đến sai phạm của các bị cáo. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Nhân Chiến được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương độc lập hạng Ba, Huy chương vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc và nhiều Kỷ niệm chương, Bằng khen. Bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì, hạng ba, Huy chương vì thế hệ trẻ, Huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, Huy hiệu Cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác và nhiều Kỷ niệm chương, Bằng khen. Bị cáo Nguyễn Văn Nhường được tặng Huy chương vì giai cấp nông dân; Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba; Kỉ niệm chương và nhiều Bằng khen; Bị cáo Trần Văn Tuynh có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác; Bị cáo Nguyễn Hạnh Chung được nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba và nhiều Bằng khen… Do đó, các bị cáo được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS. Mức án cụ thể đối với các bị cáo Tội Đưa hối lộ: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty AIC): 13 năm tù tội. Tổng hợp với bản án khác, bị cáo Nhàn phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Tội Nhận hối lộ: Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh): 54 tháng tù (4,5 năm tù) Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh): 36 tháng tù (3 năm) Trần Văn Tuynh (cựu GĐ Ban QLDA Công trình xây dựng Y tế: 42 tháng tù (3 năm 6 tháng) Nguyễn Hạnh Chung (cựu GĐ Sở Y tế): 2 năm Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: Nguyễn Tiến Nhường (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh): 26 tháng Tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng: Nguyễn Hồng Sơn (Phó TGĐ Cty AIC): 10 năm. Tổng hợp với bản án khác buộc bị cáo phải chấp hành là 17 năm tù Lã Tuấn Hưng (TGĐ Tcty Sông Hồng): 2 năm Nguyễn Đằng An (cựu Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban QLDA công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh): 30 tháng Nguyễn Kim Huân (cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban QLDA Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh): 18 tháng Đặng Xuân Minh (Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty Cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE): 24 tháng Nguyễn Viết Toản (cựu nhân viên Cty AIC): 24 tháng Nguyễn Đăng Linh (cựu nhân viên Cty AIC) 18 tháng Văn Chương- Vũ Liễu